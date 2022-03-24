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4 часа назад

Гулливерши: самые высокие актрисы

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Великанши российского кинематографа.

Гулливерши: самые высокие актрисы
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Александра Флоринская

Высокий рост актрисы (181 см) в придачу с модельной внешностью позволяет ей играть роли роковых женщин и соблазнительниц. Особенно ей удалась роль балерины – прототипа Анастасии Волочковой в сериале “Стервы или странности любви”.

Равшана Куркова

Рост актрисы составляет 178 см. В юношеские годы девушка очень комплексовала из-за своего нетипично высокого роста. Потому что в Узбекистане, откуда она родом, средний рост девушек всего 158 сантиметров. Но это не помешало сделать ей успешную актерскую карьеру.

Мария Шукшина

Рост дочери Василия Шукшина 180 см. Актриса признается, что в детстве считала, что жизнь с таким ростом не задалась. На физкультуре она первая стояла в шеренге. Но с возрастом стала понимать, что рост, тонкая талия и большая грудь не делают женщину счастливой.

Ирина Антоненко

Рост Ирины 178 см. Начинала свою карьеру Антоненко в модельном бизнесе. Не зря она считается одной из самых красивых женщин России.

Анна Уколова

Рост актрисы 181 см. С ранних лет Анна активно увлекалась спортом – лыжами, теннисом и волейболом, но судьба в итоге привела ее на театральную сцену. Многим она знакома по таким сериалам, как «Склифосовский» и «Ивановы-Ивановы».

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