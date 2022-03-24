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1 час назад

Никита Михалков оценил свое попадание в черный список актеров Латвии

Lenta.ruLenta.ru

Режиссер Никита Михалков прокомментировал свое попадание в черный список актеров Латвии, состоящий из более чем 25 российских деятелей сферы развлечений и культуры. Об этом сообщает News.ru.

Михалков оценил свое попадание в черный список Латвии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На соответствующую просьбу издания оценить заперт на посещение Латвии, Михалков ответил фразой: «А где это?».

Ранее сообщалось, что МИД Латвии запретил въезжать 25 российским деятелям сферы развлечений и культуры. В черный список кроме Михалкова попали дирижер Валерий Гергиев, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, исполнители Стас Михайлов, Тимати, Полина Гагарина и другие. Им запрещен въезд в страну на неопределенный срок.

Актеры,Тимати,Дмитрий Певцов,Стас Михайлов,Валерий Гергиев,Полина Гагарина,Владимир Машков,Никита Михалков,
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