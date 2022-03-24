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57 минут назад

Почему Ирина Муравьева отказалась играть Раису Захаровну в фильме "Любовь и голуби"

Мария Кимакович

Ирина Муравьева, которую все давно привыкли считать очень талантливой и востребованной актрисой, отнюдь не всегда могла получить роли в кино. Более того, в ее успех не слишком верили педагоги (с первой попытки Муравьевой, кстати, не удалось поступить ни в один из столичных театральных вузов) и режиссеры. Актриса пробовалась на разные роли, но чаще всего пробу заканчивались неудачей: снимали других, а Ирина оставалась за бортом. Но есть роли, от которых Муравьева отказалась сама. Например, актриса не согласилась участвовать в съемках, когда Владимир Меньшов пригласил ее на роль Раисы Захаровны в свой фильм "Любовь и голуби". По какой причине актриса ответила Меньшову отказом, читайте в материале "Рамблера".

Почему Муравьева отказалась играть Раису Захаровну у Меньшова
Фото: Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

Слава к Ирине Муравьевой пришла в конце 1970-х годов. Особенно после блестяще исполненной роли Людмилы в оскароносной картине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Режиссер не уставал восхищаться работе Муравьевой на съемочной площадке, отмечая, что актриса всегда была воодушевленной, азартной и детально прорабатывала характер своей героини.

Неудивительно, что Меньшов хотел работать с Ириной Муравьевой и дальше. Когда режиссер приступил к работе над новой комедией "Любовь и голуби", роль Раисы Захаровны он собирался отдать Муравьевой. Меньшов считал, что ее прежняя героиня Людмила чем-то напоминает коллегу-разлучницу главного героя в новом фильме.

Но Ирина Муравьева на предложение о съемках ответила режиссеру отказом. Не помогли никакие уговоры. И дело было вовсе не в том, что актрисе на понравилась роль или сценарий показался неинтересным. У Муравьевой в то время только родился второй сын. Выбирать между съемками и ребенком актриса даже не собиралась: на первом плане у нее всегда была семья. Ирина наотрез отказалась от съемок. После множества проб других актрис Меньшов, наконец, пригласил на кастинг Людмилу Гурченко и вопрос с Раисой Захаровной решился.

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