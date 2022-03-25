Лучшие роли кубинской актрисы Аны де Армас

Про Ану де Армас поклонники звездной жизни слышали не раз, так как девушка постоянно была в компании завидного холостяка Бена Аффлека. С ним она познакомилась на съемках фильма "Глубокие воды", а потом актеры встречались на протяжении года.
СМИ сообщали, что звезды расстались по инициативе Аны, которая решила сосредоточиться на карьере. И, как оказалось, не зря. Она оказалась довольно успешной актрисой, которая сейчас только и успевает подписывать контракты на новые роли. В 2022 году запланировано четыре больших фильма с ее участием, и это только то, что известно зрителям. В подборке "Рамблера" — лучшие роли кубинской актрисы.
Актриса засветилась и в продолжении легендарного фантастического фильма, ставшего частью большой одноименной франшизы. Несмотря на восторг критиков и высокую оценку со стороны кинодеятелей, фильм в прокате не окупился, но стал первым большим проектом для актрисы. В нем она сыграла искусственную голографическую программу по имени Джой — подругу главного героя картины.
В детективном фильме Ана сыграла главную роль. По сюжету, семья известного писателя собирается в его доме для того, чтобы отметить его 85-летие. Однако на следующий день его экономка находит его убитым. Делом начинает заниматься полиция и частный детектив. В этом фильме Ана Де Армас сыграла роль медсестры покойного, которая, как оказалось, втянута в тайны семьи писателя. Здесь она раскрылась для многих как драматическая актриса. Критики хвалили ее за "поразительное" исполнение роли. За это она была номинирована на "Золотой глобус", но конкуренты оказались сильнее. Однако роль кубинской медсестры открыла актрисе дорогу в большой мир кино.
Актрисы сыграла в долгожданном фильме о Бонде, который стал последним для актера Дэниела Крейга. Премьера картины откладывалась несколько раз из-за пандемии коронавируса, но ожидание того стоило. Фильм получился с экшеном, но в то же время очень трогательным для поклонников картин об агенте 007. Ана Де Армас сыграла не девушку Бонда, а его помощницу. Экранного времени у нее было совсем немного, но она успела захватить на себя все внимание и действительно выделилась среди других девушек, сыгравших подобные роли.