Китайские стриминговые сервисы удалили фильмы с Киану Ривзом

Китайские стриминговые сервиcы удалили фильмы с участием канадского актера Киану Ривза из-за его участия в концерте, организованном некоммерческой организацией, которая была основана Далай-ламой, передает газета "Известия".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Среди фильмов, изъятых из китайского интернет-проката стриминговыми платформами Tencent Video и iQiyi, — франшизы "Матрица", "Джон Уик" и "Скорость".

Отмечается, что китайские пользователи соцсетей раскритиковали Ривза и призвали к бойкоту картин с его участием в КНР. Китайские власти считают Далай-ламу XIV Тензина Гьяцо сепаратистом, деятельность которого направлена на раскол страны.