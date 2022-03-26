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1 час назад

Китайские стриминговые сервисы удалили фильмы с Киану Ривзом

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Китайские стриминговые сервиcы удалили фильмы с участием канадского актера Киану Ривза из-за его участия в концерте, организованном некоммерческой организацией, которая была основана Далай-ламой, передает газета "Известия".

Китайские стриминговые сервисы удалили фильмы с Киану Ривзом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Среди фильмов, изъятых из китайского интернет-проката стриминговыми платформами Tencent Video и iQiyi, — франшизы "Матрица", "Джон Уик" и "Скорость".

Отмечается, что китайские пользователи соцсетей раскритиковали Ривза и призвали к бойкоту картин с его участием в КНР. Китайские власти считают Далай-ламу XIV Тензина Гьяцо сепаратистом, деятельность которого направлена на раскол страны.

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