Куда пропала бойкая Вера из драмы «Благословите женщину»

С момента выхода картины «Благословите женщину» прошло уже почти 19 лет. Ольга Березкина исполнила роль Веры в фильме, когда ей было всего 25. Смотрим, чем живет актриса сегодня.

Фото: Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

В 2001 году Ольга окончила Щукинское училище, после которого сразу же погрузилась в мир кино. Ее дебютной работой стал сериал «Семейные тайны», в котором актриса исполнила роль секретарши Ирочки. Также после окончания театрального училища Березкина стала актрисой театра МХТ имени А.П. Чехова.

Роль в драме Говорухина «Благословите женщину» сделала актрису узнаваемой. После премьеры киноленты имя Березкиной стало все чаще звучать в режиссерской среде. Актриса сыграла Машу, подругу влюбленной Веры. Коллегами Ольги по съемочной площадке стали Светлана Ходченкова и Александр Балуев. Ольга настолько вжилась в роль, что сделала своего персонажа запоминающимся как для зрителей, так и для работников кинематографа: девушку стали активно приглашать в новые проекты.

Также актриса сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Парниковый эффект», «Сыщики», «Самый лучший фильм — 2», «Только любовь», «Две зимы и три лета». Однако во всех этих кинолентах Ольга появлялась лишь эпизодически. Свою первую главную роль Березкина получила в мелодраме Хусейна Эркенова «Я тебя обожаю», в которой актриса исполнила роль Ольги, выгнавшей родного сына из дома.

Позднее Березкина снялась в таких проектах, как «Пляж», «Новый муж», «Нежные встречи» и «Склифосовский».

В 2019 году Ольга Березкина появилась в короткометражке Екатерины Туполевой «Билет на балет». А недавно актрисе удалось поработать в проекте «Не твое дело»: мини-сериал должен выйти на экраны уже в этом году.

Свою личную жизнь актриса тщательно скрывает, не подпуская к ней ни аудиторию, ни прессу.

Сейчас в фильмографии Березкиной чуть больше 20 работ: она редко снимается в кино и никак не комментирует это. Ольга Березкина ведет довольно тайную жизнь, не давая журналистам повода для скандальных сенсаций и разоблачений.