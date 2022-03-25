Почему Криницына ненавидела роль в фильме "За двумя зайцами"

Роль Прони в фильме «За двумя зайцами» прославила Маргариту Криницыну. Ее начали приглашать на комедийные роли, и в итоге актриса сыграла в более чем 100 фильмах. Но Маргарита не любила ту самую Проньку жутко, а однажды из-за нее чуть не покончила жизнь самоубийством.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Несчастливое детство

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Рита родилась 7 октября 1932 года в городе Новая Ляля Свердловской области. Мама ее работала на заводе, отец – в ОВД. Удивительно, но все трое детей после развода родителей, когда папа ушел к другой женщине, остались жить с ним.

Мачеха этих детей совершенно не любила и не испытывала к детям теплых чувств. Она кричала на них, заставляла делать всю работу по дому, а порой даже поднимала руку.

Отдушину Маргарита находила в художественной самодеятельности. Она от души танцевала, пела, выступала на сцене. Как только девочка окончила школу, то мигом собрала вещи и уехала в Москву поступать в театральный вуз, подальше от ненавистной мачехи.

Харизматичная, веселая, энергичная девушка покорила сердца приемной комиссии и Вахтанговского училища, и ВГИКа, но сама будущая актриса выбрала второй вариант.

Первые лучи славы

Рита начала сниматься с 1955 года, когда еще училась на последнем курсе ВГИКа. Годом ранее она вышла замуж за будущего сценариста Евгения Оноприенко, который был старше избранницы на 7 лет. После окончания театрального, пара переехала на Украину, где супруги устроились на работу в киностудию им. Довженко. Вскоре в семье появилась дочка.

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Ненавистную позднее роль Прони Прокоповны Рита получила случайно. Она просто подыграла актеру, который проходил пробы на роль Голохвостовкого. Но сделала это так искусно, от всей души, настолько ярко и энергично, что режиссер просто ахнул: «Вот же Пронька!».

Маргарита согласилась на съемки.В то время девушке было всего 29 лет, а ей уже предложили сыграть главную роль. Когда фильм вышел на экраны, муж и дочь актрисы просто обомлели: такой страшной свою Маргариту они еще никогда не видели. И действительно, актрису сильно «изуродовали» для роли: наносили толстый слой грима, завивали волосы в противные мелкие кудряшки, и даже в нос вставляли пробки.

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Известная, но нереализованная

Криницына проснулась знаменитой, но счастья ей это не прибавило. Отныне режиссеры видели в женщине комедийную актрису, и боялись давать ей серьезные драматические роли. Тем более, главные.

Клео.Ру

Когда Маргарита провалила пробы в картину «Девчата» и «За твою судьбу», то впала в жуткую депрессию. Девушка не ела, не спала, несколько раз намеревалась покончить с собой, а однажды все-таки предприняла попытку самоубийства. К счастью, ее муж вернулся домой пораньше, обнаружил жену без сознания и вызвал бригаду скорой помощи.

Маргарита, уже успевшая пожалеть о своем поступке, смирилась. Она сыграла во множестве картин пусть не главные, но значимые и запоминающиеся роли. Была счастливой женой и матерью.

Личная жизнь и печальный конец

Супруги прожили вместе около 40 лет, практически всю сознательную жизнь. Евгений умер в последний день октября 1997 года, ему был 71 год.

Дочка Алла переехала в Москву, где повторила путь отца – стала кинорежиссером и киносценаристкой. Маргарита, которая очень не любила одиночество, осталась одна. Она окружила себя сомнительными друзьями. Дочь, приезжая в Киев, то и дело заставала дома у матери многочисленных неизвестных людей. Кто-то из окружения даже украл деньги Маргариты, которые она скопила на собственные похороны.

Клео.Ру