Семчев раскрыл секрет похудения на 100 килограммов

Актер Александр Семчев рассказал, как ему удалось скинуть 100 килограммов и почему он решил похудеть. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

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В 2021 году в интервью телеведущему Ивану Урганту актер признался, что он решил избавиться от лишнего веса из-за того, что ему перестали предлагать роли в театре. Также Семчев поделился, что он сделал подтяжку лица и пластику живота.

Кроме этого, на фоне лишних килограммов у Александра начались проблемы со здоровьем. Известно, что артист страдал от повышенного давления и одышки, также у него развивался сахарный диабет.