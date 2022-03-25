Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
55 минут назад

Актер Александр Семчев раскрыл секрет похудения на 100 килограммов

Мария Иглина

Актер Александр Семчев рассказал, как ему удалось скинуть 100 килограммов и почему он решил похудеть. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Семчев раскрыл секрет похудения на 100 килограммов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2021 году в интервью телеведущему Ивану Урганту актер признался, что он решил избавиться от лишнего веса из-за того, что ему перестали предлагать роли в театре. Также Семчев поделился, что он сделал подтяжку лица и пластику живота.

Кроме этого, на фоне лишних килограммов у Александра начались проблемы со здоровьем. Известно, что артист страдал от повышенного давления и одышки, также у него развивался сахарный диабет.

В поисках решения своих проблем Семчев обошел немало профильных специалистов, однако ему все же удалось справиться самостоятельно без вмешательства врачей. Так, артист избавился от лишнего веса благодаря физической нагрузке и правильному питанию. Но несмотря на это, из-за потери веса у актера начались другие проблемы, связанные с настроением и давлением, появилось головокружение.

Ранее звезда "Сватов" призналась в невостребованности в кино.

Актеры,Александр Семчев,Иван Ургант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители