Семчев раскрыл секрет похудения на 100 килограммов

Актер Александр Семчев рассказал, как ему удалось скинуть 100 килограммов и почему он решил похудеть. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".
В 2021 году в интервью телеведущему Ивану Урганту актер признался, что он решил избавиться от лишнего веса из-за того, что ему перестали предлагать роли в театре. Также Семчев поделился, что он сделал подтяжку лица и пластику живота.
Кроме этого, на фоне лишних килограммов у Александра начались проблемы со здоровьем. Известно, что артист страдал от повышенного давления и одышки, также у него развивался сахарный диабет.
В поисках решения своих проблем Семчев обошел немало профильных специалистов, однако ему все же удалось справиться самостоятельно без вмешательства врачей. Так, артист избавился от лишнего веса благодаря физической нагрузке и правильному питанию. Но несмотря на это, из-за потери веса у актера начались другие проблемы, связанные с настроением и давлением, появилось головокружение.