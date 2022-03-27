Павел Табаков получил тепловой удар на съемках "Ампир V"

Актер Павел Табаков рассказал, что на съемках фильма "Ампир V" получил тепловой удар. Об этом пишет 7Дней.ru.

По словам артиста, инцидент произошел в его день рождения, ему стало плохо из-за теплого костюма и жаркой погоды.

"Я был одет в кожаные штаны, теплый свитер и длинную кожаную жилетку. А на улице — страшная жара. Вот и случился тепловой удар",

- поделился актер.

В таком костюме Табаков должен был исполнять роль грузчика Ромы Шторкина, превратившегося в вампира Раму Второго. Это будет первая масштабная работа в карьере сына легендарного Олега Табакова.

Ранее сообщалось, что премьера фильма "Ампир V" по произведению Виктора Пелевина "Empire V" будет перенесена с конца марта. Новая дата пока не назначена. В экранизации романа Пелевина приняли участие Павел Табаков, Мирон Федоров (Оксимирон), Марина Зудина, Владимир Долинский и Федор Бондарчук.

По сюжету обычный молодой парень Роман Шторкин становится вампиром, но никак не может разорвать связь с людьми. В итоге он раскрывает заговор, согласно которому вампиры управляют человечеством.