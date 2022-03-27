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33 минуты назад

Павел Табаков признался, что получил тепловой удар на съемках "Ампир V"

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Актер Павел Табаков рассказал, что на съемках фильма "Ампир V" получил тепловой удар. Об этом пишет 7Дней.ru.

Павел Табаков получил тепловой удар на съемках "Ампир V"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артиста, инцидент произошел в его день рождения, ему стало плохо из-за теплого костюма и жаркой погоды.

"Я был одет в кожаные штаны, теплый свитер и длинную кожаную жилетку. А на улице — страшная жара. Вот и случился тепловой удар",

- поделился актер.

В таком костюме Табаков должен был исполнять роль грузчика Ромы Шторкина, превратившегося в вампира Раму Второго. Это будет первая масштабная работа в карьере сына легендарного Олега Табакова.

Ранее сообщалось, что премьера фильма "Ампир V" по произведению Виктора Пелевина "Empire V" будет перенесена с конца марта. Новая дата пока не назначена. В экранизации романа Пелевина приняли участие Павел Табаков, Мирон Федоров (Оксимирон), Марина Зудина, Владимир Долинский и Федор Бондарчук.

По сюжету обычный молодой парень Роман Шторкин становится вампиром, но никак не может разорвать связь с людьми. В итоге он раскрывает заговор, согласно которому вампиры управляют человечеством.

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