Как скандальная звезда объединила бывших против себя

Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд стал одним из самых громких и разорительных в Голливуде. Судебные разбирательства все еще продолжаются, на кону не только деньги, но и честь. Накануне стало известно, что на очередном слушании выступят бывшие скандальной актрисы, а именно изобретатель и предприниматель Илон Маск и актер, режиссер и сценарист Джеймс Франко. Предполагается, что их показания помогут Джонни Деппу защитить свое доброе имя.

Джонни Депп

Видео дня

Если бы Джонни Деппу рассказали, как далеко зайдут его отношения с красоткой Эмбер Херд и чем вся эта история обернется, возможно, он тысячу раз подумал и отказался от съемок в "Ромовом дневнике". Но история не любит сослагательного наклонения. Что сделано, то сделано. Страстный роман и красивая история вылились в скандалы, драки и грязное шоу. Причем в буквальном смысле. Однажды Эмбер оставила Джонни дурно пахнущее "послание" прямо на постели, а вину свалила на собаку, которая, как потом выяснилась, вела себя вполне прилично. И это лишь один эпизод!

Джонни Депп потерял целое состояние после развода. Кроме того, актер потратил баснословные деньги на гонорары адвокатам. Эмбер Херд обвинила в его в насилии, а потом выяснилось, что это она нападала на Деппа и избивала его. В результате Депп лишился не только денег, но и ролей. Так, ему не разрешили сниматься в роли Гриндевальда в одном из фильмов "Фантастические твари".

Джеймс Франко

Джеймс Франко и Эмбер Херд вместе снимались в фильмах "Ананасовый экспресс: Сижу, курю" и "Аддеролловые дневники", когда актриса еще была в браке с Джонни Деппом. Но вместе их видели не только на съемочной площадке. Так, Франко и Херд не раз замечали вместе. Считается, что у них был роман в 2016 году.

Илон Маск