«У меня все есть, только нет счастья»: горькая доля актрисы Екатерины Зинченко

Екатерину Зинченко прославила роль Мэри Морстен в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Когда фильм «Сокровища Агры» вышел на телеэкраны, актрисе было немного за 20. Тем не менее какой-то сногсшибательной карьерой в кино актриса похвастаться в итоге не может. Не сложилась и ее личная жизнь.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Зинченко родилась 7 июля 1960 года в Одессе в семье инженера и учительницы. Не передать словами, как родители ждали появления поздней дочери на свет. Дело в том, что до Кати они потеряли четырех детей. Это были две пары близнецов, у мамы Зинченко дважды начинались преждевременные роды. Врачи были бессильны.

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Родители так обожали Катю, что практически ни в чем ее не ограничивали. Не смогли проявить твердость и тогда, когда в 16 девушка влюбилась в залетного актера из Москвы. Мужчине уже исполнилось 30. Он приезжал в Одессу погостить к родственникам. Никаких серьезных намерений у возлюбленного Зинченко не было. Он морочил ей голову несколько лет. Убедил, однако, обязательно получить профессию после окончания школы.

Екатерина поступила в Одесский электротехнический институт связи. Там будущей актрисе было совершенно не интересно. Нравился только драматический кружок, куда она записалась. А еще Зинченко летала к возлюбленному в столицу, ходила с ним на репетиции и спектакли. Так она «заболела» театром окончательно.

Екатерина сделала все, чтобы стать студенткой ГИТИСа. После зачисления явилась к любимому поделиться своим счастьем. Она мечтала, как прекрасно будет жить с ним в одном городе. Увидела мужчину с другой девушкой, а вскоре окончательно поняла, что перед ней заурядный неисправимый бабник. Смирилась и разорвала отношения.

Зинченко ушла с головой в учебу и новые впечатления. Совсем скоро мастер курса Сергей Колосов позвал Екатерину на небольшую роль в свой фильм «Назначение». Начинающая артистка снималась с Андреем Мироновым, Ириной Купченко, Александром Калягиным. На премьеру пришел весь курс и все страшно завидовали. Всего через три года, еще не окончив ГИТИС, Зинченко получила ту самую роль - мисс Морстен, впоследствии миссис Ватсон.