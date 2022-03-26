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2 часа назад

Вупи Голдберг потребовала от британской королевской семьи покаяния за колониализм

Говорит МоскваГоворит Москва

Американская актриса отметила, что монархи Соединенного Королевства не могут «игнорировать грубое обращение с Индией».

Вупи Голдберг потребовала от британской королевской семьи покаяния
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Так она прокомментировала в эфире телеканала Fox News продолжающееся турне герцога и герцогини Кембриджских по Карибскому морю.

Вупи Голдберг — афроамериканская актриса, одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырёх главных американских престижных наград: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». В её копилке наград также имеются два «Золотых глобуса», BAFTA и звезда на Аллее славы.

Актеры,Оскар,Вупи Голдберг,
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