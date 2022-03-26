Вупи Голдберг потребовала от британской королевской семьи покаяния

Американская актриса отметила, что монархи Соединенного Королевства не могут «игнорировать грубое обращение с Индией».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Так она прокомментировала в эфире телеканала Fox News продолжающееся турне герцога и герцогини Кембриджских по Карибскому морю.