«Было непросто»: Михаил Трухин рассказал, как его обокрали мошенники

25 лет назад Михаил Трухин нарвался на мошенников и потерял огромную сумму денег. Мужчине удалось вернуть украденное, однако это заняло три года его жизни. По словам актера, это время было очень непростым для него.

Российский актер Михаил Трухин рассказал, как нарвался на мошенников и потерял не только кучу денег, но и нервных клеток. 25 лет назад звезда «Улицы разбитых фонарей» пострадал от рук злоумышленников при покупке дома. Мужчина выбрал место в Ленинградской области, участок, понравившийся дом и внес залог. Довольный приобретением, он тогда еще не подозревал, что земля находится под арестом. Когда артист узнал, что строительная компания «кинула его на деньги», прибег к помощи специалистов и нанял следователя, который помог спасти его сбережения. Долгих три года мошенники не отдавали его деньги, сообщает 7Дней. «Я благодарен следователю, которому хватила терпения разрешить проблему. Спустя три года мне вернули деньги, но это были очень сложные три года...» - поделились Трухин. Несмотря на доверчивость и легкость в трате крупной суммы, Трухин очень переживал за это время и ждал, когда правда восторжествует.