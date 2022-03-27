Звезда «Красотки на всю голову» призналась в редкой болезни

Актриса Эми Шумер, сыгравшая главную роль в комедии «Красотка на всю голову», призналась, что с детства борется с необычной болезнью. Деталями звезда поделилась в беседе с The Hollywood Reporter.
По словам артистки, ей каждый день приходится бороться с непреодолимым желанием выщипать себе брови и ресницы и вырвать все волосы на голове. Из-за трихотилломании в раннем возрасте она была вынуждена носить парик, добавила Шумер.
«Думаю, у каждого есть большой секрет, и это мой. Я горжусь тем, что мой большой секрет ранит только меня, но очень долгое время я безумно его стыдилась. Не могу сказать, что полностью избавилась от проблемы. Я все еще борюсь с этим расстройством»,
– призналась Эми.
Больше всего актриса переживает, что ее сын Джин, которого она воспитывает вместе с мужем, поваром Крисом Фишером, тоже столкнется с этим заболеванием. «Каждый раз, когда Джин касается своей головы, мое сердце останавливается», – заявила звезда.
Ранее мы писали о том, что звезда «Ходячих мертвецов» получил травму во время съемок.