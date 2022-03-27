Звезда «Красотки на всю голову» призналась в редкой болезни

«Думаю, у каждого есть большой секрет, и это мой. Я горжусь тем, что мой большой секрет ранит только меня, но очень долгое время я безумно его стыдилась. Не могу сказать, что полностью избавилась от проблемы. Я все еще борюсь с этим расстройством»,