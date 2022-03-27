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1 час назад

Звезда «Красотки на всю голову» призналась в редкой болезни

Катерина Саломе

Актриса Эми Шумер, сыгравшая главную роль в комедии «Красотка на всю голову», призналась, что с детства борется с необычной болезнью. Деталями звезда поделилась в беседе с The Hollywood Reporter.

Звезда «Красотки на всю голову» призналась в редкой болезни
Фото: Кадр из фильма «Красотка на всю голову»Кадр из фильма «Красотка на всю голову»

По словам артистки, ей каждый день приходится бороться с непреодолимым желанием выщипать себе брови и ресницы и вырвать все волосы на голове. Из-за трихотилломании в раннем возрасте она была вынуждена носить парик, добавила Шумер.

«Думаю, у каждого есть большой секрет, и это мой. Я горжусь тем, что мой большой секрет ранит только меня, но очень долгое время я безумно его стыдилась. Не могу сказать, что полностью избавилась от проблемы. Я все еще борюсь с этим расстройством»,

– призналась Эми.

Больше всего актриса переживает, что ее сын Джин, которого она воспитывает вместе с мужем, поваром Крисом Фишером, тоже столкнется с этим заболеванием. «Каждый раз, когда Джин касается своей головы, мое сердце останавливается», – заявила звезда.

Ранее мы писали о том, что звезда «Ходячих мертвецов» получил травму во время съемок.

Актеры,Красотка на всю голову,Крис Фишер,Эми Шумер,
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