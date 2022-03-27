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3 часа назад

Александр Морозов пожаловался на проблемы со здоровьем из-за похудения

Мария Иглина

Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов, сбросивший 70 килограммов лишнего веса, пожаловался на проблемы со здоровьем из-за похудения. Об этом он рассказал в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.

Морозов пожаловался на проблемы со здоровьем из-за похудения
Фото: Кадр из шоу "Кривое зеркало"Кадр из шоу "Кривое зеркало"

Александр признался, что ему удалось похудеть благодаря гастрошунтированию, однако у этой процедуры много побочных эффектов. Артист рассказал, что он страдал от синдрома обструктивного апноэ — это опасное состояние, которое характеризуется временной остановкой дыхания во сне:

"Во время остановки дыхания начинается гипоксия головного мозга, то есть кислород не поступает, [начинается] отмирание клеток. (...) Я вообще перестал запоминать тексты из-за этого".

Он также признался, что из-за проблем со сном однажды попал в ДТП. Морозов лучайно уснул за рулем, и, когда бампер его машины дотронулся до впереди стоящего автомобиля, то он проснулся и случайно нажал на газ:

"И я (...) полмашины затолкал под грузовик. Хорошо, что я человека не убил. Машина в хлам".

Ранее звезда "Красотки на всю голову" призналась в редкой болезни.

Актеры,Александр Морозов,
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