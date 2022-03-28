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56 минут назад

Мать Брекоткина заявила, что выпуски "Уральских пельменей" стали хуже

Стелла Шмель

Мама актера, участвующего в шоу "Уральские пельмени", заявила, что более ранние выпуски были качественней.

Мать Брекоткина заявила, что выпуски "Уральских пельменей" стали хуже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тамара Николаевна заявила, что больше не смотрит выпуски этой юмористической программы.

Раньше, когда они только начали выступать, смотрела все выпуски от и до. А сейчас уже смотрю только номера Димы, и все кажется, что тогда было лучше. Я ему об этом говорила, а он мне отвечал: «Мама, это ты стала немножко другая»,

- приводит ее слова "Комсомольская правда".

Мама артиста отметила, что больше ей по душе старые выпуски шоу "Уральские пельмени". Ей нравится выпуск со Светлаковым, а также ей нравится номер про лыжи с Дмитрием Соколовым.

Ранее мы писали, что актер "Уральских пельменей" рассказал о закулисье шоу.

Актеры,Дмитрий Соколов,
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