Мать Брекоткина заявила, что выпуски "Уральских пельменей" стали хуже

Мама актера, участвующего в шоу "Уральские пельмени", заявила, что более ранние выпуски были качественней.
Тамара Николаевна заявила, что больше не смотрит выпуски этой юмористической программы.
Раньше, когда они только начали выступать, смотрела все выпуски от и до. А сейчас уже смотрю только номера Димы, и все кажется, что тогда было лучше. Я ему об этом говорила, а он мне отвечал: «Мама, это ты стала немножко другая»,
- приводит ее слова "Комсомольская правда".
Мама артиста отметила, что больше ей по душе старые выпуски шоу "Уральские пельмени". Ей нравится выпуск со Светлаковым, а также ей нравится номер про лыжи с Дмитрием Соколовым.
Ранее мы писали, что актер "Уральских пельменей" рассказал о закулисье шоу.