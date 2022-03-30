Несчастливая судьба актера Николая Трофимова

В жизни Николая Трофимова было несколько трагедий, но он не унывал и продолжал дарить радость зрителям.

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Детство и юность

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Николай родился в Севастополе 21 января 1920 года в простой семье: папа ремонтировал корабли, мама вела хозяйство. С детства мальчик рос общительным и веселым ребенком: стоило ему сказать шутку, как все друзья и знакомые тут же разрывались от смеха. А вот родителям Коли было не до веселья, ведь их часто вызывали в школу из-за того, что мальчик срывает уроки. Да и учился он неважно, перебиваясь с тройки на четверку.

Николай не боялся публичных выступлений, ему они даже нравились. В 14 лет он впервые сыграл небольшую роль без слов в спектакле «Хижина дяди Тома» на сцене Севастопольского ТЮЗа. И хоть роль была просто крошечной, мальчика выделил из всех актеров Борис Зон, который пригласил ребенка после окончания школы на свой курс в Ленинградский театральный институт. Трофимов такую уникальную возможность не упустил и в 1941 году стал выпускником ЛТИ.

Военные годы

В каком-то смысле юноше повезло, что он успел закончить театральное обучение. Парня хоть и взяли на службу, но не в войска, а в «Ансамбль пяти морей». Коллектив выступал на передовой, поддерживая боевой дух солдат.

Клео.Ру

В стране царил голод, но Николая, хоть и скудно, но кормили. Порой ему даже удавалось утащить кусочек хлеба для молодой жены.

Женился Трофимов еще до войны, на актрисе и коллеге Татьяне Глуховой. Возможно, супруги и не планировали, но во время блокады Ленинграда у них родился сын. Правда, мальчик Женя сильно простудился, а мать не смогла вылечить ребенка без соответствующей медицинской помощи. Малыш умер, но самое страшное горе безутешных родителей заключалось в том, что его не могли похоронить по-человечески. Тело ребенка согласился забрать и предать земле водитель, который возил умерших на Пискаревское кладбище.

Смерть сына стала самой ужасной трагедией в жизни Николая и Татьяны. Но супруги пережили эту утрату и больше никогда не вспоминали ни блокадный Ленинград, ни страшную кончину ребенка.

Больше муж и жена даже не пытались стать родителями, и так и не произвели наследников на свет. Возможно, у Татьяны не получалось забеременеть, но точная причина не известна.

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Театральная и кинокарьера

В кино Николай дебютировал еще в 1943 году, сыграв матроса Лепешкина в картине «Морской батальон». После актер появился еще в 80 фильмах, но роли были небольшими. Несмотря на это в фильмографии артиста было много запоминающих ролей, например, Синичкин в водевиле «Лев Гурыч Синичкин», полковник полиции в «Бриллиантовой руке», капитан Тушин в «Войне и мире», колхозник в «Африканыче».

Клео.Ру

Кроме того, Трофимов 17 лет прослужил в Театре комедии, а затем перешел в Большой драматический театр.

Личная жизнь

Супруга Татьяна очень любила своего мужа, ухаживала за ним, заботилась. Она ежедневно приносила из дома в театр горячий обед, чтобы любимый муж не питался сухомяткой в театральном буфете.

К сожалению, Татьяна покинула этот мир раньше, и ее уход из жизни стал очередной трагедией Трофимова. Актер страдал длительное время. Он не планировал больше создавать семью, но неожиданно для самого себя встретил чудесную женщину Марианну Иосифовну.

Будущая супруга окружила Трофимова таким вниманием и заботой, что он растаял. Пара прожила вместе долгое время, а к дочери жены Николай стал относится с большим теплом, будто к собственному ребенку.

Смерть николая Трофимова

Николай скончался от продолжительной болезни в 85 лет. До последнего он выходил на сцену театра, снимался в кино, работал со студентами.

Николай предчувствовал скорый уход и успел попрощаться со всеми родными и близкими людьми. Кроме того, он выразил последнее желание, чтобы на его похоронах звучала любимая им песня «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Конечно, супруга его просьбу выполнила.

Клео.Ру

Умер Николай Трофимов 7 ноября 2005 года от последствий инсульта. Похоронили комедийного актера на Волконском кладбище в Санкт-Петербурге (на Литераторских мостках).