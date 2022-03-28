Кейдж рассказал про мемы, фильмы и личную жизнь

Николас Кейдж пообщался с журналистом издания GQ. В ходе разговора актер рассказал про свою жизнь, порассуждал, почему его так часто используют в мемах, и других вещах.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Недавно Кейдж сыграл главную роль в картине «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Кажется, лента получилась хорошей, что в последние годы стало для звезды редкостью. По словам Кейджа, изначально его карьера складывалась хорошо, однако потом он залез в долги и стал расточительно тратить деньги.

Это привело к большим задолженностям и проблемной кредитной истории. С этого момента в жизни Николаса Кейджа наступила «черная полоса».

«На мне висели все эти кредиторы. Я тратил около $ 20 тыс. в месяц, пытаясь уберечь свою мать от психиатрической лечебницы, но не всегда получалось. Все это происходило одновременно».

Популярность Кейджу принесли и мемы. Вернее, это можно назвать даже «дурной популярностью». Вы точно хоть раз встречали изображения из фильмов «Без лица» и «Поцелуй вампира». По словам актера, сначала он был недоволен тем, что его лицо стало символом чего-то смешного, но со временем смирился.

Также неудачи настигали Кейджа и в личной жизни. Несколько его браков распались и облетели весь интернет. Казалось, будто актер никогда не найдет себе спутницу жизни, однако переломить судьбу удалось и сейчас у него есть любящая жена. Супруги ждут ребенка, а Кейдж надеется, что в этот раз все сложится хорошо. Например, в дальнейшем актер хочет более избирательно подходить к работе в фильмах.

«Я просто собираюсь сосредоточиться на том, чтобы быть избирательным, настолько избирательным, насколько смогу. Я хотел бы сняться в каждом фильме так, будто он будет последним».

Бывали и случаи, когда актера серьезно считали сумасшедшим из-за его ролей. Однако коллеги в лице режиссеров и других актеров отзывались о Кейдже исключительно в положительном ключе. По словам людей, знакомых с ним, в жизни он добрый и адекватный человек.