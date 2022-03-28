Уилл Смит ударил комика за шутку о его жене

Эту церемонию вручения премии «Оскар» очень ждали. За время пандемии все успели соскучиться по настоящему празднику кино и красоты, и вот наконец все коронавирусные ограничения сняты, а значит можно веселиться и ликовать. Но 94-я церемония вручения наград киноакадемии США запомнилась не только красной дорожкой, номинациями и фильмами.

Главной новостью стал скандал, который учинили скорый на расправу голливудский актер Уилл Смит и ведущий церемонии, комик Крис Рок — Смит ударил Рока по лицу. Поводом к драке послужила шутка ведущего. Крис Рок пошутил об «удивительной, очень короткой прическе» жены Смита — Джады Пинкет-Смит. Все произошло во время церемонии непосредственно перед вручением награды за лучший документальный фильм.

Видео дня

«Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет «Солдат Джейн 2», — произнес Крис Рок со сцены.

Реакция Уилла Смита последовала незамедлительно — как бросок кобры! Актер не поднялся на сцену, а буквально выскочил и нанес сокрушительный удар. Уилл Смит ударил ведущего по лицу и вернулся в зал, где занял место рядом с женой.

«Не смей произносить своим грязным ртом имя моей жены», — вступился Уилл Смит за честь своей жены.

Крису Року оставалось лишь признать очевидное:

«Это была величайшая ночь в истории телевидения».

Его слова оказались недалеки от истины, просмотры церемонии после меткого удара Уилла Смита взлетели практически в два раза, что дало повод некоторым усомниться — а не постановка ли это?

Кстати, победителем в номинации «Лучший документальный фильм» стала картина «Лето соула» режиссера Амир-Халиба Томпсона, но кого теперь это волнует.

На самом деле Джада Пинкет-Смит не просто так побрилась наголо, в последнее время актриса страдает от алопеции, у нее аутоимунное заболевание, из-за которого она потеряла много волос, экстремально короткая стрижка стала вынужденной мерой. Очевидно поэтому Уилл Смит так резко отреагировал на неудачную шутку Криса Рока. Также есть версия, что актера на подобный поступок вдохновил сериал «Эйфория», в котором была похожая сцена.

Во время трансляции церемонии в прямом эфире звукорежиссеры были вынуждены отключить звук. Но несмотря на это скандал не остался незамеченным. После инцидента Уилл Смит еще долго переживал и сокрушался сидя на своем месте. Но у актера был еще один шанс оказаться на сцене — он победил в номинации «Лучший актер». Уилл Смит получил «Оскара» за фильм «Король Ричард», в котором сыграл отца теннисисток Серены и Винус Уильямс. Актер еще раз вышел на сцену и уже со статуэткой в руках извинился перед организаторами и участниками церемонии.

Напомним, что пара Уила Смита и Джады Пинкер-Смит считается одной из самых крепких в Голливуде. Они познакомились в далеком 1990 году, когда оба пробовались на роли в сериале «Принц из Беверли-Хилз». Уилл должен был играть главного героя, а Джада — его подружку, в итоге ее не взяли из-за слишком маленького роста. Но коллегам это не помешало подружиться. Встречаться они начали лишь в 1995 году, после того как актер развелся с предыдущей женой. Поженились они в 1997 году, а вскоре родился их первый общий ребенок, которого назвали Джейденом. Кстати, он уже успел сыграть вместе с отцом в двух фильмах. Через пару лет у Уилла и Джады родилась дочка Уиллоу.

Первые слухи об их разрыве поползли в 2004 году, позже актер признался, что действительно увлекся Евой Мендес, ставшей его партнершей по фильму «Правила съема: метод Хитча». Но пара нашла выход, они просто решили, что развод не их вариант. Брак для них стал своего рода бизнес-проектом, в котором каждый идет к своим целям, но при этом поддерживает другого. С тех пор слухи об их скором разрыве появлялись с завидной регулярностью, но каждый раз актеры доказывали, что все еще вместе и совершенно не намерены расставаться А в 2019 году Джада призналась, что вообще-то не хотела выходить замуж, но Уилл настоял на этом.

Зрители будут еще долго помнить о том, как на церемонии вручения премии «Оскар» один из популярнейших в мире актеров Уилл Смит, сыгравший массу хороших ролей, вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока.