Уилл Смит: биография, фильмы, личная жизнь

Уилл Смит – один из самых высокооплачиваемых актеров современности, рэпер и продюсер, лауреат «Оскара», Британской киноакадемии, премии Гильдии киноактеров, премии «Золотой глобус», кинопремии «Выбор критиков», «Грэмми» и «Эмми». Смит стал первым актером в истории Голливуда, чьи девять фильмов подряд собрали в прокате более 100 млн долларов. «Рамблер» рассказывает о биографии и личной жизни актера.
Уилл Смит (настоящее имя — Уиллард Кэрролл Смит II) родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Мама Кэролайн (урожденная Брайт) Смит работала администратором школьного совета Филадельфии. Отец Уиллард Кэрролл Смита-старший служил в ВВС США. У Уилла есть старшая сестра Памела и двое младших близнецов, Гарри и Эллен.
Актер вырос в районе Уиннфилд в Западной Филадельфии, посещал частную католическую начальную школу Богоматери Лурдской. Когда Уиллу было 13 лет, его родители разошлись. Официально развод не был оформлен до 2000 года.
В 1985 году Уилл познакомился с Джеффом Таунсом. Они начали выступать в составе хип-хоп дуэта DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. В 1986 году группа выпустила первый сингл — «Girls Ain't Nothing but Trouble». Смит обрел популярность благодаря беззаботной читке, четким рифмам и интересным историям в песнях. Группа получила первую премию «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение в 1989 году за «Parents Just Don't Understand».
Период с 1988 по 1989 для Смита был связан не только с успехом, но и крупными долгами. Служба внутренних доходов оценила налоговый долг Смита в размере 2,8 миллиона долларов, забрала большую часть имущества и конфисковала доход. Рэпер остался бы без заработка, но в 1990 году телевизионная сеть NBC предложила снять полу-автобиографический ситком «Принц из Беверли-Хиллз». Это стало началом актерской карьеры Уилла Смта.
Смит твердо решил стать «крупнейшей кинозвездой в мире». Например, он изучал, какие фильмы собрали в прокате больше всего денег, и старался сниматься в только в таких картинах.
Первые крупные роли — в драме «Шесть степеней отчуждения» (1993) и боевике «Плохие парни» (1995). Последний имел коммерческий успех, собрав по всему миру 141,4 миллиона долларов. В 1996 году Смит снялся в фильме Роланда Эммериха «День независимости», который стал вторым самым кассовым фильмом в истории на тот момент. Картина моментально сделала Смита лидером кассовых сборов.
В 1997 году он вместе с Томми Ли Джонсом получает роль комедийном боевике «Люди в черном». Картина собрала более 589,3 миллиона долларов по всему миру при бюджете в 90 миллионов. Смит также выпустил заглавную песню к фильму, «Men in Black», которая возглавила чарты в нескольких регионах мира.
В 1998 году Смит снялся в фильме «Враг государства». Актеру предлагали сняться в роли Нео в «Матрице», но он отказался в пользу съемок вестерна «Дикий, дикий Запад» (1999). Смит также записал к картине саундтрек.
Смит сыграл боксера-тяжеловеса Мухаммеда Али в биографическом фильме «Али» 2001 года. В 2003 году актер вернулся к съемкам сиквела «Плохие парни 2». В 2004 году сыграл в научно-фантастической драме «Я, робот». В 2005 году Смит был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за то, что посетил три премьеры в течение 24 часов.
В 2006 году Смит с сыном Джейденом сыграли в биографической драме 2006 года «В погоне за счастьем». В 2007 году актер появляется в научно-фантастическом ужастике «Я — легенда». В 2008 году Смит сыграл в мистической драме «Семь жизней».
В течение четырех лет актер почти не снимался. Смит вернулся в профессию в 2012 году, сыграв в фильме «Люди в черном 3». После премьеры актер отметил, что больше не будет сниматься в франшизе:
«Думаю, мне достаточно трех <…> Мы посмотрим и обдумаем это, но кажется, что пришло время позволить кому-то другому сделать это».
В 2013 году Смит снова сыграл с сыном Джейденом — теперь в картине «После нашей эры». Фильм провалился в прокате, а сам актер назвал его «самой болезненной неудачей в карьере».
В 2015 году Смит появился в романтической драме «Фокус». В 2016 году Смит сыграл Дэдшота в супергеройском боевике «Отряд самоубийц». Фильм заработал более 1 миллиарда долларов в прокате, но получил негативные отзывы критиков.
В том же году актер снялся в драме режиссера Дэвида Франкеля «Призрачная красота», сыграв рекламного менеджера из Нью-Йорка, который впадает в глубокую депрессию после личной трагедии. Съемки удивительно совпали с трагедией актера: через несколько недель после подписания контракта у его отца диагностировали рак. Смит-старший скончался в 2016 году, а актер назвал съемки «прекрасным способом попрощаться с отцом».
В 2017 году Смит запустил свой собственный канал на YouTube. По состоянию на 2022 год на него подписано 9,8 млн человек. В 2019 году актер сыграл Джинна в экранизации диснеевского «Аладдина» режиссера Гая Ричи. Он перезаписал и перепел оригинальные песни к мультфильму. В том же году актер появился в боевике «Гемини», получившему негативные отзывы.
В 2020 году актер вернулся для съемок третьего фильма франшизы «Плохие парни» — «Плохие парни навсегда».
В 2021 году выходит картина «Король Ричард». Уилл Смит сыграл в ней Ричарда Уильямса, отца и тренера теннисисток Венеры и Серены Уильямс. Эта роль стала для Смита возвращением в серьезное кино. Смит получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме, премию Гильдии киноактеров за выдающуюся роль мужского актера в главной роли. Смит стал пятым афроамериканцем, который получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».
В 1992 году Уилл Смит женился на бизнес-леди и предпринимателе Шири Зампино. В 1992 году родился их сын — Уиллард Кэрролл «Трей» Смит III. Со своей первой женой Смит развелся в 1995 году.
В 1997 году Смит женился на давней подруге Джаде Корен Пинкетт. Они познакомились, когда актриса пробовалась на роль подруги персонажа Смита в «Принце из Беверли-Хиллз». Пара организовала компанию Overbrook Entertainment и Westbrook Inc, которые занимаются съемками фильмов. У них двое детей: Джейден Кристофер Сайр Смит (1998 г.р.) и Уиллоу Камилла Рейн Смит (2000 г.р.).
Смит с женой признавались, что у них были внебрачные отношения. Пара верит в то, что свободны жить в браке так, как им захочется. Актер утверждал, что хотел начал полиаморные отношения с актрисой Холли Берри и балериной Мисти Коупленд. В итоге он отказался от этой идеи после психотерапии.
На церемонии вручения «Оскар» 2022 Смит ударил комика Криса Рока за неудачную шутку о его жене. Во время получения награды за «Короля Ричарда», актер извинился перед Академией кино, аудиторией, но не перед комиком.
Смита называют одним из самых востребованных голливудских актеров. Критики отмечают, что Смит добился успеха в музыкальной карьере, а затем не терял планку, перейдя в кино. В нескольких публикациях он был назван одним из «величайших актеров» своего поколения. Переход Смита от музыки к актерскому мастерству повлиял на многих рэперов, которые также стали актерами.