Уилл Смит: биография, фильмы, личная жизнь

Уилл Смит – один из самых высокооплачиваемых актеров современности, рэпер и продюсер, лауреат «Оскара», Британской киноакадемии, премии Гильдии киноактеров, премии «Золотой глобус», кинопремии «Выбор критиков», «Грэмми» и «Эмми». Смит стал первым актером в истории Голливуда, чьи девять фильмов подряд собрали в прокате более 100 млн долларов. «Рамблер» рассказывает о биографии и личной жизни актера.

Избранная фильмография Уилла Смита

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Биография Уилла Смита

Уилл Смит (настоящее имя — Уиллард Кэрролл Смит II) родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Мама Кэролайн (урожденная Брайт) Смит работала администратором школьного совета Филадельфии. Отец Уиллард Кэрролл Смита-старший служил в ВВС США. У Уилла есть старшая сестра Памела и двое младших близнецов, Гарри и Эллен.

Актер вырос в районе Уиннфилд в Западной Филадельфии, посещал частную католическую начальную школу Богоматери Лурдской. Когда Уиллу было 13 лет, его родители разошлись. Официально развод не был оформлен до 2000 года.

В 1985 году Уилл познакомился с Джеффом Таунсом. Они начали выступать в составе хип-хоп дуэта DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. В 1986 году группа выпустила первый сингл — «Girls Ain't Nothing but Trouble». Смит обрел популярность благодаря беззаботной читке, четким рифмам и интересным историям в песнях. Группа получила первую премию «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение в 1989 году за «Parents Just Don't Understand».

Период с 1988 по 1989 для Смита был связан не только с успехом, но и крупными долгами. Служба внутренних доходов оценила налоговый долг Смита в размере 2,8 миллиона долларов, забрала большую часть имущества и конфисковала доход. Рэпер остался бы без заработка, но в 1990 году телевизионная сеть NBC предложила снять полу-автобиографический ситком «Принц из Беверли-Хиллз». Это стало началом актерской карьеры Уилла Смта.

Кадр из фильма «Принц из Беверли-Хиллз».

Карьера Уилла Смиа: шоу-бизнес, кино, история успеха

Смит твердо решил стать «крупнейшей кинозвездой в мире». Например, он изучал, какие фильмы собрали в прокате больше всего денег, и старался сниматься в только в таких картинах.

Первые крупные роли — в драме «Шесть степеней отчуждения» (1993) и боевике «Плохие парни» (1995). Последний имел коммерческий успех, собрав по всему миру 141,4 миллиона долларов. В 1996 году Смит снялся в фильме Роланда Эммериха «День независимости», который стал вторым самым кассовым фильмом в истории на тот момент. Картина моментально сделала Смита лидером кассовых сборов.

В 1997 году он вместе с Томми Ли Джонсом получает роль комедийном боевике «Люди в черном». Картина собрала более 589,3 миллиона долларов по всему миру при бюджете в 90 миллионов. Смит также выпустил заглавную песню к фильму, «Men in Black», которая возглавила чарты в нескольких регионах мира.

В 1998 году Смит снялся в фильме «Враг государства». Актеру предлагали сняться в роли Нео в «Матрице», но он отказался в пользу съемок вестерна «Дикий, дикий Запад» (1999). Смит также записал к картине саундтрек.

Смит сыграл боксера-тяжеловеса Мухаммеда Али в биографическом фильме «Али» 2001 года. В 2003 году актер вернулся к съемкам сиквела «Плохие парни 2». В 2004 году сыграл в научно-фантастической драме «Я, робот». В 2005 году Смит был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за то, что посетил три премьеры в течение 24 часов.

«Плохие парни 2»

В 2006 году Смит с сыном Джейденом сыграли в биографической драме 2006 года «В погоне за счастьем». В 2007 году актер появляется в научно-фантастическом ужастике «Я — легенда». В 2008 году Смит сыграл в мистической драме «Семь жизней».

В течение четырех лет актер почти не снимался. Смит вернулся в профессию в 2012 году, сыграв в фильме «Люди в черном 3». После премьеры актер отметил, что больше не будет сниматься в франшизе:

«Думаю, мне достаточно трех <…> Мы посмотрим и обдумаем это, но кажется, что пришло время позволить кому-то другому сделать это».

В 2013 году Смит снова сыграл с сыном Джейденом — теперь в картине «После нашей эры». Фильм провалился в прокате, а сам актер назвал его «самой болезненной неудачей в карьере».

В 2015 году Смит появился в романтической драме «Фокус». В 2016 году Смит сыграл Дэдшота в супергеройском боевике «Отряд самоубийц». Фильм заработал более 1 миллиарда долларов в прокате, но получил негативные отзывы критиков.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

В том же году актер снялся в драме режиссера Дэвида Франкеля «Призрачная красота», сыграв рекламного менеджера из Нью-Йорка, который впадает в глубокую депрессию после личной трагедии. Съемки удивительно совпали с трагедией актера: через несколько недель после подписания контракта у его отца диагностировали рак. Смит-старший скончался в 2016 году, а актер назвал съемки «прекрасным способом попрощаться с отцом».

В 2017 году Смит запустил свой собственный канал на YouTube. По состоянию на 2022 год на него подписано 9,8 млн человек. В 2019 году актер сыграл Джинна в экранизации диснеевского «Аладдина» режиссера Гая Ричи. Он перезаписал и перепел оригинальные песни к мультфильму. В том же году актер появился в боевике «Гемини», получившему негативные отзывы.

В 2020 году актер вернулся для съемок третьего фильма франшизы «Плохие парни» — «Плохие парни навсегда».

В 2021 году выходит картина «Король Ричард». Уилл Смит сыграл в ней Ричарда Уильямса, отца и тренера теннисисток Венеры и Серены Уильямс. Эта роль стала для Смита возвращением в серьезное кино. Смит получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме, премию Гильдии киноактеров за выдающуюся роль мужского актера в главной роли. Смит стал пятым афроамериканцем, который получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».

Личная жизнь Уилла Смита: кто жена и ребенок

В 1992 году Уилл Смит женился на бизнес-леди и предпринимателе Шири Зампино. В 1992 году родился их сын — Уиллард Кэрролл «Трей» Смит III. Со своей первой женой Смит развелся в 1995 году.

В 1997 году Смит женился на давней подруге Джаде Корен Пинкетт. Они познакомились, когда актриса пробовалась на роль подруги персонажа Смита в «Принце из Беверли-Хиллз». Пара организовала компанию Overbrook Entertainment и Westbrook Inc, которые занимаются съемками фильмов. У них двое детей: Джейден Кристофер Сайр Смит (1998 г.р.) и Уиллоу Камилла Рейн Смит (2000 г.р.).

Смит с женой признавались, что у них были внебрачные отношения. Пара верит в то, что свободны жить в браке так, как им захочется. Актер утверждал, что хотел начал полиаморные отношения с актрисой Холли Берри и балериной Мисти Коупленд. В итоге он отказался от этой идеи после психотерапии.

На церемонии вручения «Оскар» 2022 Смит ударил комика Криса Рока за неудачную шутку о его жене. Во время получения награды за «Короля Ричарда», актер извинился перед Академией кино, аудиторией, но не перед комиком.