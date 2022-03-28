Что с женой Уилла Смита? Джада Пинкетт-Смит побрилась налысо

Если бы не инцидент между неудачно пошутившим Крисом Роком и оскорбленным Уиллом Смитом, то 94-ю церемонию вручения премии «Оскар» мы могли бы и вовсе пропустить. Рассказываем, что произошло и при чем тут Джада Пинкетт-Смит.

Что случилось?

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Во время церемонии вручения премии «Оскар» известный комик Крис Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм», в перерывах смело подшучивая над приглашенными звездами. Так, он прошелся по супругам Хавьеру Бардему и Пенелопе Крус, заявив:

«Знаете, кому тяжелее всего сегодня? Хавьер Бардем и его жена оба номинированы. То есть, если она не возьмет премию… он не может выиграть! И он молится, хоть бы выиграл Уилл Смит!»

После этой фразы ведущий переключился на жену звезды фильма «Король Ричард» и сказал: «Джейда, я люблю тебя! Ждем «Солдат Джейн — 2»! Сначала Уилл Смит улыбнулся, но, как пишут западные издания, увидев леденящий взгляд Джады, сразу направился защищать честь супруги. Актер поднялся на сцену и отвесил пощечину Року. В это время запись трансляции премии прервалась, но зрители, которые следили за происходящим в Австралии и Японии, все-таки услышали гневные слова Смита в адрес комика.

Что так обидело Уилла Смита и его супругу?

В 1997 году для участия в фильме «Солдат Джейн» Деми Мур пришлось пожертвовать своими волосами и побриться под мальчика. Перед зрителями актриса предстала почти лысой, к слову, за эту роль она получила 11 миллионов долларов. Но у Джады Пинкетт-Смит другая история: в 2018 году в эфире американского шоу Red Table Talk она рассказала о тяжелом аутоиммунном заболевании — алопеции (болезнь, при которой человек теряет волосы). Звезда призналась, что вынуждена носить тюрбаны, которые помогают скрывать проблему от общества. «Однажды я принимала душ и вдруг увидела, что с меня стекают целые пряди волос», — рассказала жена актера Уилла Смита. Почему у нее развилась такая проблема, врачи определить не смогли.

После в Instagram Джада опубликовала видео, в котором снова публично рассказала, с чем ей приходится бороться каждый день, и показала новую линию выпадения волос на голове.

«Сейчас я могу только над этим смеяться. Вы все знаете, что я долго боролась с облысением, а теперь посмотрите на эту линию справа посередине прямо здесь. Она взяла и просто так появилась! Похоже, в этот раз мне будет сложно скрыть ее, поэтому я подумала, что поделюсь этим с вами, чтобы вы не задавали никаких вопросов. Кстати, я решила украсить это место стразами, сделаю себе маленькую корону»,

— сказала она.

В 2021 Джада призналась, что алопеция привела ее к тяжелой депрессии, но заявила, что хочет научиться жить с этим заболеванием. Теперь супруга Уилла Смита появляется на публике стриженной под ноль и утверждает, что по-прежнему чувствует себя привлекательной.

Что было после пощечины?

После произошедшего пользователи начали строить догадки, была ли эта драка спланирована или всему был виной конфликт между звездами, который тянется несколько лет. Оказалось, что комик не первый раз уже шутит про Джаду Пинкетт-Смит. Он высмеял жену актера, когда она призывала бойкотировать «Оскар» из-за большого количества белых номинантов. Тогда Рок заявил, что супруга Уилла Смита не идет на премию, потому что ее попросту не пригласили.

Однако зрители и даже некоторые из актеров считают инцидент постановкой, которая должна была увеличить рейтинги церемонии, которые за последние несколько лет сильно просели. Как пишет Vanity Fair, на звездной афтепати знаменитости активно обсуждали эту темы.

Отметим, что организаторы мероприятия уже открестились от скандала, заявив, что это не постановка и что они не поощряют никакие формы насилия, а в западных СМИ пишут, что Смит может лишиться «Оскара» (лучшая мужска роль в фильме «король Ричард») из-за драки. По словам одного влиятельного источника, члены американской академии сильно расстроены из-за поступка звезды.

«По сути, это нападение. Все были так потрясены в комнате, это было так неудобно. Думаю, Уилл не хотел бы отдавать свой «Оскар», но кто знает, что теперь будет»,

— сказал инсайдер.

Сын супругов Джейден Смит после случившегося поддержал отца, написав в социальных сетях: «Вот так мы и поступаем». А вот дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит Уиллоу, которая побрилась, чтобы поддержать маму в ее борьбе с заболеванием, пока хранит молчание.

Что происходит в отношениях Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит?