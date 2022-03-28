Как сейчас выглядит звезда сериала «Во имя любви»

Известный латиноамериканский сериал «Во имя любви» вышел на экраны четверть века назад. В феврале Режине Дуарте, исполнившей роль матери Эдуарды, исполнилось 45 лет. Смотрим, как изменилась актриса за это время.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Желание стать актрисой появилось у Режины еще в детстве. Отец юной Дуарте, несмотря на статус военного, увлекался театром. Впоследствии любовь к сценическому зрелищу передалась и Режине. Ее дебют состоялся в 14 лет в любительском театре. Юная актриса хотела, чтобы ее знала вся Бразилия. Уже через год при содействии одного из рекламных агентств она появилась на обложках многих журналов.

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В 1965 году Режина Дуарте дебютировала в мире кинематографа. Ее первой работой стал сериал «Богиня неудачников». После премьеры этого проекта молодую актрису стали заваливать новыми сценариями и многочисленными предложениями. Сама Режина не была довольна своей дебютной ролью. Актриса не хотела застрять в образе романтичной милашки из очередного телесериала. Ей хотелось большего.

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Однако из года в год Режине предлагали только роли кисейных барышень. Так, в 1977 году актриса сыграла в сериале «Нина». Можно сказать, что после этого проекта Дуарте вышла на новый актерский уровень. Позднее она исполнила роль социолога в серале «Женщина Малу». Проект затрагивает актуальные социальные проблемы женщин: аборты, разводы и многие другие. В 1985 году актриса сыграла в сериале «Роки — святоша». Роль вдовы Порсины привлекала Дуарте своей эмоциональностью. Этот проект прославил Режину во всей Бразилии.

Также актриса сыграла в таких сериалах, как «Королева металлолома», «История любви», «Во имя любви» и «Шикинья Гонзага». Сериал «Во имя любви» принес Режине большой успех. Актриса воплотилась в образ Элены — матери, готовой пойти на все ради своего ребенка. В заставке сериала использовались реальные фотографии Дуарте с ее дочерью Габриелой.

В конце 90-х актриса взяла небольшую карьерную паузу. Однако в 2002 году снова вернулась на телевидение. Позже она исполнила роль уборщицы в проекте «Три сестры, надела на себя амплуа умирающей женщины в новелле «Арагуайа» и вошла в образ властной женщины Кло из сериала «Светило».

А в 2015 году в новелле «Семь жизней» Режина Дуарте исполнила роль лесбиянки и матери двоих детей. В сериале «Шикинья Гонзага» мать с дочерью снова сыграли вместе. Этот проект является для Режины одним из самых любимых, так как ее дочь, исполняя роль пианистки Шикиньи, профессионально играет в нем на фортепиано.

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Уже после первых ролей вокруг Режины появилось множество поклонников. Сама Дуарте в это время только играла с наивными мальчишками, изображая роковую кокетку. Однако один молодой человек все-таки смог добиться ее расположения. Режина Дуарте вышла замуж за Маркоса Франко, который с ног до головы заваливал ее любовными письмами. Актриса родила двоих детей. Однако через восемь лет брак распался из-за ревности Маркоса к кинопартнерам актрисы.

После первого развода Дуарте побывала в браке еще три раза и родила еще одного ребенка. Сейчас Режина замужем за Едуардо Липпинкоттом.

Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 50-ти проектов. В феврале Режине Дуарте исполнилось 75 лет. Она практически не снимается в кино и все свое свободное время уделяет политике и внукам.