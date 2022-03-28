"Жму руку": Безруков о скандале со Смитом на "Оскаре"

На очередной премии "Оскар" Крис Рок пошутил насчет прически супруги Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, сравнив ее с героиней фильма "Солдат Джейн", которая носила стрижку "под ежик". Уилл Смит, в свою очередь, прямо в разгар церемонии ударил за это ведущего.
Актер Сергей Безруков решил поддержать зарубежного коллегу в социальных сетях:
"Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!".
Однако некоторые сочли такой поступок постановочным. Сергей Лаврентьев, актер, выпускник ВГИКа и Академии Никиты Михалкова, и Роберт Елкибаев, преподаватель по сценическому движению, актер, каскадер, в эфире сетевого вещания "Вечерней Москвы" выразили свое мнение на этот счет.
"Сыграно очень хорошо. Крис Рок был готов к этому удару: он завел руки за спину, нагнулся вперед и подставил лицо. Он знал, что удар будет. Второе: когда Уилл Смит наносил удар, он замахнулся, но прошелся пальцами по щеке, а удар был нанесен по микрофону. Очень хорошая инсценировка. На "Оскаре" люди хотят хлеба и зрелищ. И то, и другое они получили",
— сказал Сергей Лаврентьев.
А Роберт Елкибаев отметил, что видео показывали только с одного ракурса:
"Замах и удар сыграны в разных темпах. Это «фокус», который удался. Если бы это был настоящий удар, рука бы не оказалась слева".
Напомним, в начале года Джада призналась, что страдает от алопеции и стремительно теряет волосы. Долгое время актриса скрывала лысину под тюрбаном.
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