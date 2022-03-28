"Жму руку": Безруков о скандале со Смитом на "Оскаре"

"Сыграно очень хорошо. Крис Рок был готов к этому удару: он завел руки за спину, нагнулся вперед и подставил лицо. Он знал, что удар будет. Второе: когда Уилл Смит наносил удар, он замахнулся, но прошелся пальцами по щеке, а удар был нанесен по микрофону. Очень хорошая инсценировка. На "Оскаре" люди хотят хлеба и зрелищ. И то, и другое они получили",