Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
3 часа назад

"На церемонии не нужно церемониться": Безруков о скандале со Смитом на "Оскаре"

Мария Иглина

На очередной премии "Оскар" Крис Рок пошутил насчет прически супруги Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, сравнив ее с героиней фильма "Солдат Джейн", которая носила стрижку "под ежик". Уилл Смит, в свою очередь, прямо в разгар церемонии ударил за это ведущего.

"Жму руку": Безруков о скандале со Смитом на "Оскаре"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер Сергей Безруков решил поддержать зарубежного коллегу в социальных сетях:

"Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!".

Однако некоторые сочли такой поступок постановочным. Сергей Лаврентьев, актер, выпускник ВГИКа и Академии Никиты Михалкова, и Роберт Елкибаев, преподаватель по сценическому движению, актер, каскадер, в эфире сетевого вещания "Вечерней Москвы" выразили свое мнение на этот счет.

"Сыграно очень хорошо. Крис Рок был готов к этому удару: он завел руки за спину, нагнулся вперед и подставил лицо. Он знал, что удар будет. Второе: когда Уилл Смит наносил удар, он замахнулся, но прошелся пальцами по щеке, а удар был нанесен по микрофону. Очень хорошая инсценировка. На "Оскаре" люди хотят хлеба и зрелищ. И то, и другое они получили",

— сказал Сергей Лаврентьев.

А Роберт Елкибаев отметил, что видео показывали только с одного ракурса:

"Замах и удар сыграны в разных темпах. Это «фокус», который удался. Если бы это был настоящий удар, рука бы не оказалась слева".

Напомним, в начале года Джада призналась, что страдает от алопеции и стремительно теряет волосы. Долгое время актриса скрывала лысину под тюрбаном.

Читайте также, чем еще удивили звезды на премии "Оскар".

Актеры,Солдат Джейн,Оскар,Фокус,Крис Рок,Сергей Лаврентьев,Уилл Смит,Никита Михалков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители