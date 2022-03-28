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3 часа назад

Американская киноакадемия рассмотрит инцидент с Уиллом Смитом во время "Оскара"

Мария Иглина

Американская киноакадемия изучит инцидент с нападением Уилла Смита на Криса Рока во время церемонии вручения премии "Оскар" на предмет принятия необходимых действий. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении киноакадемии.

"Академия осуждает действия господина Смита. Мы официально начали расследование в связи с инцидентом и изучим дальнейшие действия и последствия произошедшего в соответствии с нашими правилами и стандартами",

— говорится в заявлении.

Напомним, что Уилл Смит в прямом эфире ударил по лицу Рока после того, как тот неудачно пошутил о болезни жены Смита.

Ранее Сергей Безруков высказался о скандале со Смитом на "Оскаре".

Актеры,Видео,Уилл Смит,
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