5 фактов о Джессике Честейн

Джессика Честейн — одна из главных звезд Голливуда прямо сейчас. Актриса удачно балансирует между серьезным авторским кино и крупными студийными проектами, рассчитанными на широкого зрителя. Собрали для вас 5 самых главных фактов о звезде.

Материнство после 40

Видео дня

В 2018 году в возрасте 41 года Джессика впервые стала мамой — у актрисы родилась дочь, которую назвали шекспировским именем Джульетта. Двумя годами позже на свет появился второй ребенок актрисы, но на этот раз пол и имя малыша держались в секрете. Известно, что детей выносили суррогатные матери.

Кстати, супруг звезды, итальянский дизайнер Джан Лука Препозуло, относится к древнему аристократическому роду и имеет дворянский титул.

Знакома с Оскаром Айзеком со студенчества

В прошлом году весь мир сошел с ума от трогательных кадров с красной дорожки Венецианского кинофестиваля. На видео Джессика Честейн и ее коллега по сериалу «Сцены из супружеской жизни» Оскар Айзек мило ворковали — особенно во вкус вошел последний, начав целовать руки актрисы.

Джессика и Оскар неоднократно снимались вместе — например, до этого они уже играли супругов в картине «Самый жестокий год». Мало кто знает, что артисты знакомы еще со времен студенчества — вместе учились на театральном отделении в престижной школе искусств Джулиарди и с тех пор остаются близкими друзьями.

Честейн — строгая веганка и защитница животных из приюта

Последние 15 лет актриса придерживается строгой веганской диеты. По словам звезды, такой вид питания помогает ей сохранять бодрость в тяжелые периоды съемок, а также благоприятно влияет на ее организм.

Также Джессика знаменита своей любовью к животным. Актриса неоднократно призывала забирать бездомных питомцев из приютов. Более того, доказала важность подобных поступков личным примером. Уже много лет у актрисы живет пес, которого она назвала Чаплиным — в честь легенды немого кино. По словам Честейн, у собачки нет одной лапки, которой она лишилась из-за автомобильной аварии. Джессика забрала животное из приюта и сумела выходить его собственными силами.

Есть один фильм из фильмографии актрисы, который она отказывается пересматривать

В 2011 году картина Терренса Малика «Древо жизни» превратила Честейн в звезду мировой величины. Фильм забрал главный приз Каннского кинофестиваля, а исполнительница главной роли получила известность на уровне своего экранного мужа — Брэда Питта. Тем не менее спустя 10 лет, отвечая на вопрос журналиста о том, какой фильм со своим участием она не станет пересматривать, актриса назвала «Древо жизни».

«Я не смотрела его с момента каннской премьеры и не думаю, что посмотрю его снова. Для меня это слишком личный и слишком болезненный опыт», — объяснила свою категоричность Честейн.

Получила образование благодаря Робину Уильямсу

Во время учебы в старшей школе Джессика приняла решение отказаться от диплома и не заканчивать учебный год. Но будущая голливудская звезда не ушла в никуда. Честейн год отучилась в колледже города Сакраменто, получила роль в постановке TheatreWorks «Ромео и Джульетта», была замечена скаутами престижной школы искусств Джулиарди, выпустившей на своем веку не одну сотню талантливых артистов.

Но учеба в Джулиарди стоила немалых денег, которых ни у Честейн, ни у ее родителей не было. На помощь пришел Робин Уильямс, а точнее — основанная им стипендия для одаренных студентов, лишенных возможности самостоятельно оплатить свое обучение. И хотя Уильямс не распоряжался выдачей стипендии лично, но его помощь в обучении Джессики невозможно переоценить.

Актриса окончила учебу в 2003 году, а спустя десятилетие почтила память ушедшего из жизни Уильямса, поблагодарив его за щедрость и подаренный шанс стать настоящей актрисой.