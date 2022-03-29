Галибин рассказал об ошибке режиссера «Мастера и Маргариты»

В культовом сериале «Мастер и Маргарита» роль Мастера сыграл Александр Галибин. Поклонники актера были ошеломлены тем, что актера озвучил Сергей Безруков. В беседе с «Тeleprogramma.pro» Галибин рассказал, как повлияло на него это решение режиссера.
Народный артист отметил, что для любого актера это очень неприятный момент в карьере. Его он вспоминает до сих пор с глубокой обидой.
«Например, мой Мастер, считаю, потерял процентов сорок из того, что я делал голосом, после переозвучивания. (...) Но как человек старорежимный, я обучен подчиняться режиссеру. Воспринимаю это со смирением. Значит, режиссер так видит. Он тоже может ошибаться, никто не застрахован от ошибок. Переозвучка Мастера — одна из них», — поделился артист.
Однако Галибин не отрицает – озвучка Безрукова была сделана очень профессионально. Актер объяснил, что в тот роковой момент подчинился решению Владимира Бортко, потому что не привык перечить режиссеру.
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