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1 час назад

Галибин рассказал об ошибке режиссера «Мастера и Маргариты»

Мира Маркина

В культовом сериале «Мастер и Маргарита» роль Мастера сыграл Александр Галибин. Поклонники актера были ошеломлены тем, что актера озвучил Сергей Безруков. В беседе с «Тeleprogramma.pro» Галибин рассказал, как повлияло на него это решение режиссера.

Галибин рассказал об ошибке режиссера «Мастера и Маргариты»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Народный артист отметил, что для любого актера это очень неприятный момент в карьере. Его он вспоминает до сих пор с глубокой обидой.

«Например, мой Мастер, считаю, потерял процентов сорок из того, что я делал голосом, после переозвучивания. (...) Но как человек старорежимный, я обучен подчиняться режиссеру. Воспринимаю это со смирением. Значит, режиссер так видит. Он тоже может ошибаться, никто не застрахован от ошибок. Переозвучка Мастера — одна из них», — поделился артист.

Однако Галибин не отрицает – озвучка Безрукова была сделана очень профессионально. Актер объяснил, что в тот роковой момент подчинился решению Владимира Бортко, потому что не привык перечить режиссеру.

Режиссерское слово действительно имеет большой вес в процессе съемок. Ранее мы рассказывали о том, почему Гайдай отказался снимать Миронова в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".

Актеры,Иван Васильевич меняет профессию,Александр Галибин,Владимир Бортко,
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