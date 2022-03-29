Галибин рассказал об ошибке режиссера «Мастера и Маргариты»

«Например, мой Мастер, считаю, потерял процентов сорок из того, что я делал голосом, после переозвучивания. (...) Но как человек старорежимный, я обучен подчиняться режиссеру. Воспринимаю это со смирением. Значит, режиссер так видит. Он тоже может ошибаться, никто не застрахован от ошибок. Переозвучка Мастера — одна из них», — поделился артист.