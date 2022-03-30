Как выглядит актриса Ольга Гобзева, которая ушла в монахини

Ольга Гобзева решила посвятить себя Богу и ушла из мирской жизни, став монахиней. Сейчас она выглядит намного старше своего паспортного возраста, что не удивительно.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Краткая биография

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Ольга родилась 16 марта 1943 года в Москве. Ее отец работал водителем, а мама была домохозяйкой. После окончания школы девушка решила поступить во ВГИК. С 1966 года она являлась служащей Театра киноактера, из которого ушла в 1990 году, после 23 лет работы.

В кино актриса снималась с 1962 года, еще будучи студенткой. Последней в ее фильмографии стала роль Варвары в фильме «Господи, прости нас, грешных». К слову, очень знаковая. Всего на ее счету около 40 картин, включая «детища» таких известных советских режиссеров, как Тодоровский, Шепитько, Климов.

Ольга была замужем дважды, от второго брака у нее есть сын Святослав.

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Монашеский постриг

В какой-то момент Ольга решила, что не хочет продолжать кинокарьеру. В 1992 году она приняла монашеский постриг и проживала в московском женском монастыре. С 2016 года, согласно указу архиерея Каменско-Алапаевской епархии, Гобзева стала исполняющей обязанности игумении Елисаветинского монастыря для женщин.

Стоит отметить, что насовсем свою профессию Ольга не оставила. Да, она перестала играть на сцене театра и сниматься в кино, но во второй половине 2000-х годов вела детскую православную радиопрограмму, а с 2018 по 2019 год вела авторский цикл о советских актерах на канале «Спас».

Последний выход в свет

23 марта состоялся вечер памяти, посвященный знаменитому актеру Юрию Богатыреву, которому исполнилось бы 75 лет. Но, к сожалению, мужчина трагически погиб из-за роковой ошибки врача скорой, который ввел ему в сердце лекарство, несовместимое с алкоголем и антидепрессантами. А накануне Богатырев отмечал премию с хорошими друзьями.

Почтить память замечательного и талантливого актера пришли многие коллеги. Неожиданно для всех, на вечере появилась и Ольга Гобзева. Бывшая актриса призналась, что очень рада была побывать на мероприятии, так помнит и любит Юрия Богатырева. С ним она однажды снималась в популярном телеспектакле «Этот фантастический мир», где актеры играли родителей мальчугана Рони.

Снимком с Гобзевой поделился небезызвестный Стас Садальский. Ольга облачена в черную одежду: на голове у нее платок, прикрывающий голову, а от холода защищает темное пальто.

Клео.Ру