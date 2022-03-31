Зои Кравиц раскритиковала поведение Уилла Смита

Не только зрители были шокированы агрессивным поступком со стороны Уилла Смита, который ударил Криса Рока за не самую удачную шутку о его жене. Как известно, Джада Пинкетт-Смит страдает алопецией, и предложение комика сыграть в продолжении фильма «Солдат Джейн» окончательно выбило пару из колеи. За недоуменным взглядом последовала бурная реакция мужа, который влепил пощёчину неосторожному юмористу прямо на сцене. И хотя ситуация, мягко говоря, была неправильной, многие осудили лауреата премии «Оскар» за открытое появление агрессии. Своё категоричное мнение уже выразил Джим Керри, который верит, что ситуацию можно было решить иначе. Теперь и Зои Кравиц решила выразить отношение к конфликту, добавив ироничную подпись к снимку в конфетном платье в духе икон старого Голливуда. «Вот фотография моего платья на церемонии, где мы, очевидно, нападаем на людей на сцене», — подписала актриса снимок.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Следом за ним последовало ещё одно фото с вечеринки в честь ежегодной кинопремии «Оскар», где присутствовали самые знаменитые персоны в культурной сфере. «И вот фотография моего платья на вечеринке после вручения премии, где мы, очевидно, выкрикиваем ругательства и нападаем на людей на сцене», — добавила она.

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И хотя во время своей трогательной речи, Уилл со слезами на глазах извинился перед всеми присутствующими в зале, шум вокруг этой истории не утихает до сих пор. В толерантном и понимающем обществе открытое проявление жёсткости кажется немыслимым и подобному поведению попросту нет оправдания. Что касается Криса, то он отказался от каких-либо претензий в сторону голливудской звезды и попытался уйти со сцены с высоко поднятой головой. Лишь в понедельник его обидчик решил принести свои сожаления Року в социальных сетях.

«Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Моё поведение на вчерашней церемонии вручения премии "Оскар" было неприемлемым и непростительным. Шутки в мой адрес — это часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была слишком тяжёлой для меня, и я отреагировал эмоционально», — написал Уилл в посте.