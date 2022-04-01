Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
3 минуты назад

Уилла Смита предупредили о последствиях его действий на премии "Оскар"

Москва24иещё 1

Голливудский актер Уилл Смит обсудил по видеосвязи с Академией кинематографических искусств и наук США свой поступок на 94-й церемонии вручения премии "Оскар". Тогда актер ударил по лицу комика Криса Рока за шутку о прическе его жены Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией. Об этом сообщает радио КП.

Уилла Смита предупредили о последствиях его действий на премии "Оскар"
Фото: Фото: AP Photo/Chris PizzelloФото: AP Photo/Chris Pizzello

В материале говорится, что Смита выслушали и проинформировали, что его действия будут иметь последствия. В ходе видеосвязи актер еще раз принес извинения.

Ранее Уилл Смит ударил на сцене ведущего церемонии вручения "Оскара" Криса Рока. Так он вступился за жену из-за неудачной шутки о ее прическе. Организаторам церемонии пришлось отключить звук.

Позже актер извинился перед организаторами мероприятия, а также своими коллегами, которые присутствовали на церемонии, и подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи. Он признал, что не должен был поддаваться эмоциям.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/kultura/01042022/446991?utm_source=CopyBuf

Актеры,Оскар,Уилл Смит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители