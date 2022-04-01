«Зед мертв, детка»: Брюс Уиллис уходит из кино

Голливудская звезда Брюс Уиллис уходит из кино — 30 марта бывшая жена артиста Деми Мур объявила о его решении завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем. За 40 лет в кинематографе Уиллис снялся более чем в 70 картинах, многие из которых знают и любят фанаты по всему земному шару. Образы, в которые перевоплощался Брюс на экране, стали неотъемлемой частью массовой культуры, а имя актера практически стало синонимом «крутого парня», как это ранее произошло с Чаком Норрисом и Клинтом Иствудом. Главные вехи в жизни 67-летнего Уиллиса, лучшие его киноработы и малоизвестные факты из жизни — в материале «Ленты.ру».

Брюс Уиллис родился в 1955 году в Западной Германии, в семье немки и американского солдата, после увольнения перевезшего семью в Нью-Джерси. В школе Брюс страдал заиканием, которое сумел побороть в театральном кружке; детское увлечение, впрочем, не сразу определило его дальнейшую судьбу — после выпуска Уиллис успел поработать барменом, охранником, перевозчиком и даже частным детективом.

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Актерскую карьеру Брюс начал только в 1980-х, поначалу выступая в театре, снимаясь в рекламе и исполняя эпизодические роли на телевидении

Его первым прорывом стала одна из главных ролей в драмеди-сериале «Детективное агентство “Лунный свет“», за которую он получил премии «Эмми» и «Золотой глобус». Звездный дебют Брюса в полном метре также был в комедийном жанре — в ромкоме «Свидание вслепую» Блейка Эдвардса. Словом, к концу 80-х за Уиллисом закрепилось соответствующее амплуа — тем неожиданнее стала слава звезды боевиков, обрушившаяся на артиста с успехом «Крепкого орешка» в 1988-м.

«Йо-хо-хо, ублюдок!»

Несмотря на то что в конце 80-х Голливуд не сильно жаловал боевики — считалось, что этот жанр не привлекал публику так сильно, как комедии, — «Крепкий орешек» внезапно преуспел в американском прокате, заняв седьмую строчку в списке самых кассовых релизов 1988-го. Успех картины можно объяснить в том числе революционным для массового экшн-кино изображением протагониста — вместо невозмутимого, ультрамаскулинного героя Уиллис сыграл уязвимого, в чем-то порочного и способного совершать ошибки персонажа, тем не менее способного на героизм (а еще — на шутки!); такой недогерой пришелся публике по вкусу. Образ измученного, окровавленного, оглушенного Джона Макклейна в белой майке впоследствии плотно вошел в поп-культуру не только в США, но и в других странах.

«Крепкий орешек» — тот случай, когда я более всего искренен в кадре

«Дэвид Эддисон из “Лунного света“ — просто персонаж, которого я играю. А в “Крепком орешке”, хоть это тоже игра, проявилось много меня настоящего. Я очень хотел сыграть уязвимого парня. Не хотел роль супергероя, который надо всеми возвышается, потому что таких ребят никто не знает. Я не знаю ни одного супергероя. Знаю парней, которые боятся, которые нервничают, и вы тоже их знаете. Я хотел быть искренним, изображая момент, когда ты думаешь, что твоя жизнь вот-вот закончится. Я хотел сыграть кого-то, кто боится смерти», — рассказывал Уиллис в одном из интервью.

«Крепкий орешек» оброс немалым количеством мемов, но самым живучим, должно быть, оказалась шутка о том, что боевик стал «главным рождественским фильмом» в США. Действие первых двух частей франшизы действительно разворачивается в канун христианского праздника, однако ни один фильм серии непосредственно в декабре не выходил — большинство релизов проходили в классический для блокбастеров летний сезон. Мем о том, что «Крепкий орешек» является рождественским фильмом, поддерживал сценарист боевика Стивен де Соуза, а телеканал Fox News даже внес ленту в список лучших новогодних картин в истории; единственным, кто не оценил шутку, оказался сам Уиллис.

«Зед мертв, детка»

Несмотря на то что славу Брюсу принесли съемки именно в боевике, в дальнейшем актер исследовал совершенно разные жанры и амплуа. В 1990-х у Уиллиса начался самый плодотворный и знаменательный период в карьере — в 90-м вышла вторая часть «Крепкого орешка», в 91-м Брюс принял участие в написании сценария и сыграл в комедийном боевике «Гудзонский ястреб», в 92-м снялся в фантастической комедии «Смерть ей к лицу» Роберта Земекиса, два года спустя появился во второстепенной, но невероятно яркой роли боксера Бутча («Зед мертв, детка») в культовом «Криминальном чтиве».

Уиллис был настолько большим фанатом начинавшего свою кинокарьеру Квентина Тарантино, что год спустя бесплатно снялся в его новелле в «Четырех комнатах». Такой подход актера к выбору ролей привел к тому, что к середине десятилетия Уиллиса хотели заполучить все именитые режиссеры — Терри Гиллиам снял его в «12 обезьянах», Люк Бессон — в «Пятом элементе», Уолтер Хилл — в «Герое-одиночке», Майкл Бэй — в «Армагеддоне». Помимо этого, в 95-м Брюс снялся в третьем «Крепком орешке», где его герой запартнерился с персонажем Сэмюэла Джексона — дуэт двух звездных актеров затем не раз повторится в других блокбастерах.

Завершил 90-е Брюс все так же на пике, снявшись в кинодебюте индийца М.Найта Шьямалана «Шестое чувство». Психологический триллер заработал в прокате более 600 миллионов долларов и получил шесть номинаций на «Оскар». Сам Брюс, к слову, за всю свою плодовитую карьеру статуэтки киноакадемии так и не удостоился. А вот с Шьямаланом Уиллис завязал крепкую дружбу и год спустя исполнил главную роль в его супергеройском психотриллере «Неуязвимый», положившем начало мистической кинотрилогии, в которую затем вошли картины «Сплит» и «Стекло».

Плодовитости и трудоголизму Уиллиса можно только позавидовать — в 2000-е он снимался в среднем в трех фильмах за год, в основном чередуя роли в боевиках с чисто комедийными проектами; участие в трех сериях «Друзей» принесло ему еще один «Золотой глобус», актер также сыграл в «Ангелах Чарли: Только вперед» и «Счастливом числе Слевина», появился в двух фильмах Роберта Родригеса «Планета страха» и «Город грехов», а под конец десятилетия снялся в боевиках «РЭД» и «Неуязвимые».

«Что тебя не убивает, делает тебя сильнее»

Брюс Уиллис мало распространялся журналистам как о своей личной жизни, так и о своих взглядах (да и интервью раздавал неохотно, в беседах зачастую обличая падких на громкие заявления и провокации журналистов), придерживаясь, как Брэд Питт, мнения, что артистов, работа которых заключается в прочтении чужих слов, не следует спрашивать о политике или социальных проблемах. «Я никогда не думал, что раз я оказался успешным актером, мои слова приобрели больше веса. Никто моим мнением не интересовался, когда я снимался в Нью-Йорке, а теперь все хотят все знать — но я не чувствую обязанности раскрывать свою личную жизнь. Моя работа заканчивается, когда я прихожу домой в конце дня», — признавался он.

Помимо карьеры в кино Уиллис увлекался музыкой — в конце 1980-х он записал аж два альбома. Треки с вышедшей в 1987-м дебютной пластинки, The Return of Bruno, даже попали в чарты Billboard Hot 100; наибольшего успеха достиг хит Respect Yourself, кавер на песню группы The Staple Singers. Критики описывали релиз не иначе как «на удивление годный». Второй альбом с философским названием If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger («То что тебя не убивает, делает тебя сильнее») вышел в 1989-м. Спустя 12 лет Уиллис выпустил компиляционный альбом Classic Bruce Willis: The Universal Masters Collection, в который вошли треки с обоих релизов — для самых прожженных поклонников.

В 2010-х Уиллис не сбавил оборотов по числу контрактов, но все чаще появлялся в низкопробных боевиках; собственно, только благодаря этому периоду в карьере Брюса можно говорить о нем как о заложнике одного образа — до этого актер успешно разбавлял свою карьеру участием в разножанровых проектах. Последние картины Уиллиса зачастую были настолько плохи, что заслужили отдельную номинацию антипремии «Золотая малина» — в нее выделили все восемь проектов, в которых артист успел сняться в 2021 году.

Причины такого карьерного разворота стали известны пару дней назад — выяснилось, что Уиллис страдает афазией, неврологическим расстройством, которое приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова. О проблемах Брюса со здоровьем ранее уже сообщали таблоиды, но с официальным заявлением семьи артиста становится очевидно, что именно его ухудшающееся состояние повлияло на карьеру — Уиллис все чаще играл второстепенные роли, на которые его брали в основном ради использования его имени в рекламных кампаниях. Судя по всему, такие контракты (а также многочисленные рекламные проекты, в том числе российские) оставались для актера единственным способом заработать напоследок денег — болезнь закрыла ему путь в большое кино.

Его коллеги по площадке, с которыми Брюс работал над последними картинами, выражали беспокойство из-за его состояния — по свидетельствам нескольких десятков человек, актер не всегда понимал, что делает на съемках, постоянно забывал диалоги; свои строчки Уиллис повторял за суфлерами, зачитывавшими их через наушник. В экшн-сценах съемочной группе приходилось пользоваться дублерами — после произошедшего несколько лет назад инцидента, когда актер неожиданно для всех пальнул из заряженного холостыми пистолета во время съемок не подразумевавшей выстрелов сцены. Большую часть времени, говорят свидетели, Брюс просто выглядел максимально потерянным на площадке.