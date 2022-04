«Зед мертв, детка»: Брюс Уиллис уходит из кино

«Йо-хо-хо, ублюдок!»

«Зед мертв, детка»

«Что тебя не убивает, делает тебя сильнее»

Помимо карьеры в кино Уиллис увлекался музыкой — в конце 1980-х он записал аж два альбома. Треки с вышедшей в 1987-м дебютной пластинки, The Return of Bruno, даже попали в чарты Billboard Hot 100; наибольшего успеха достиг хит Respect Yourself, кавер на песню группы The Staple Singers. Критики описывали релиз не иначе как «на удивление годный». Второй альбом с философским названием If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger («То что тебя не убивает, делает тебя сильнее») вышел в 1989-м. Спустя 12 лет Уиллис выпустил компиляционный альбом Classic Bruce Willis: The Universal Masters Collection, в который вошли треки с обоих релизов — для самых прожженных поклонников.