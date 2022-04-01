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52 минуты назад

Леблан объяснил, почему перестал сниматься в кино

Вечерняя Москва

Звезда сериала «Друзья» Мэтт Леблан признался, что перестал сниматься в кино из-за здоровья своей дочери.

Леблан объяснил, почему перестал сниматься в кино
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам актера, он был на пике карьеры, когда у его 11-месячной дочки Марины диагностировали корковую дисплазию — болезнь, при которой характерны судороги и эпилепсия.

Леблан подчеркнул, что после столь печальных известий он был безутешен.

— У моей дочери диагностировали проблемы с головой. Это был очень мрачный период. В течение многих лет я почти не выходил из дома. Я был сожжен. Это было очень темное время. У меня чуть не случился нервный срыв, — заявил актер в беседе с The Telegraph.

В итоге Леблан решил посвятить себя своей семье и завершить карьеру в кино. Актер уверен, что он сделал правильный выбор.

Актеры,Друзья,Мэтт Леблан,
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