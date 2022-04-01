Джим Керри заканчивает карьеру

Актер Джим Керри заявил, что заканчивает карьеру. По словам актера, он решил уйти на пенсию. Он рассказал это в интервью Access Hollywood‘s.

Он получил два «Золотых глобуса» и множество других премий, а также является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.