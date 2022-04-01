Джим Керри заканчивает карьеру

Актер Джим Керри заявил, что заканчивает карьеру. По словам актера, он решил уйти на пенсию. Он рассказал это в интервью Access Hollywood‘s.
Джим Керри не только актер, но и телеведущий, комик, сценарист, продюсер и художник. Зрителю он известен по участию в фильмах «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и «Гринч - похититель Рождества».
Он получил два «Золотых глобуса» и множество других премий, а также является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.
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