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2 часа назад

Джим Керри заканчивает карьеру

Даша Краснова

Актер Джим Керри заявил, что заканчивает карьеру. По словам актера, он решил уйти на пенсию. Он рассказал это в интервью Access Hollywood‘s.

Джим Керри заканчивает карьеру
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Джим Керри не только актер, но и телеведущий, комик, сценарист, продюсер и художник. Зрителю он известен по участию в фильмах «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и «Гринч - похититель Рождества».

Он получил два «Золотых глобуса» и множество других премий, а также является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.

Ранее мы рассказывали про деменцию Брюса Уиллиса.

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