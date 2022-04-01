Агата Муцениеце назвала отличительное качество москвичей от жителей других городов. Актриса театра и кино, модель и ведущая переехала в Москву из Латвии 13 лет назад. Ее слова передает «Москвич Mag».
«Москвичи… Мы как будто на порядок быстрее остальных людей — все время куда-то бегут, постоянно что-то делают», — сказала она. Актриса заметила, что жители столицы не могут заниматься одним делом весь день, так как всегда пребывают «в суете».
Жителей других городов такое поведение способно выбить из колеи, однако самих москвичей это не смущает. Агата Муцениеце заявила, что считает жителей Москвы самыми лучшими людьми в мире.
До этого мы рассказывали, что на самом деле означает выражение «Москва бьет с носка».