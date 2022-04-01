Болезнь у Брюса Уиллиса могла вызвать старая травма

Близкие Брюса Уиллиса связали развитие у актера болезни с полученной травмой. Он получил ее на съемочной площадке фильма «Слезы солнца» 20 лет назад. Об этом сообщает The Sun.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

«Изменения в его поведении стали заметны около пяти лет назад. Сначала ничего серьезного, мелочи, например, ему нужны были наушники, чтобы подсказывать слова», — уточнил он.

В 2004 году Уиллис подавал в суд на студию Revolution Studios. Он заявлял, что серьезно физически и ментально пострадал в октябре 2022 года, когда при работе пиротехники снаряд ударил ему в лоб.

Финансовой компенсации Уиллис не получил, однако после подачи иска ему обеспечили нужную медицинскую помощь.

30 марта родные Уиллиса сообщили, что актеру поставили диагноз афазия, из-за чего он вынужден завершить карьеру.

Афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга. В результате афазии поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.