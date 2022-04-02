Что случилось с актрисой Ириной Феофановой

Свои первые роли Ирина Феофанова сыграла, еще учась в Щепкинском училище. Дебютировала на экране молодая актриса в 1986 году, сыграв Лену Пайгину в фильме «Без срока давности», но настоящую славу ей принесла главная роль в комедии Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция "Кооперация"». О том, как сложилась жизнь актрисы и почему она перестала сниматься, читайте в материале «Рамблера».
После съемок у Гайдая Ирину заметили и зрители, и режиссеры. Талантливую и очень красивую актрису в своих фильмах хотели видеть многие. Феофанова снялась более чем в тридцати картинах, среди которых «Не спрашивай меня ни о чем», «Стрелец неприкаянный», «Под куполом цирка», где актриса исполнила главные роли.
Злые языки, правда, утверждали, что красавица-актриса получала роли исключительно благодаря романам с режиссерами. Ирину подобные слухи очень расстраивали, но она продолжала делать свое любимое дело, несмотря на несправедливые обвинения.
Конечно, у привлекательной актрисы было множество поклонников. Она принимала ухаживания, но серьезных отношений долгое время избегала. Пока в ее жизни не появился мужчина по имени Сергей. Роман был красивым и страстным, счастливые влюбленные подали заявление в ЗАГС, но стать мужем и женой так и не успели. Сергей погиб в аварии.
Ирина тяжело переживала трагедию и едва сумела вернуться к жизни. Актриса очень хотела обрести счастье в личной жизни и даже вышла замуж через некоторое время после гибели Сергея. Увы, попытка не увенчалась успехом: супруг режиссер Владимир Фатьянов ревновал Ирину буквально ко всем, в семье постоянно были скандалы. В итоге Феофанова подала на развод.
Случился в жизни актрисы и второй брак, на этот раз избранником стал режиссер и сценарист Евгений Малевский. Семейная жизнь оказалась очень короткой. О причинах развода Ирина Феофанова никогда не рассказывала, что произошло между супругами, никому не известно. Больше замуж актриса не выходила.
Оставила карьеру Ирина тоже весьма неожиданно. Последний фильм с актрисой вышел на экраны в 2012 году, сниматься Феофанова перестала. Ирина приняла решение уйти из профессии, осознав, что не готова подстраиваться под те правила, которые теперь царили на съемочных площадках. Феофанова решила посвятить себя обучению детей. Она создала детскую театральную студию, которая стала для нее настоящей отдушиной. Дело свое Ирина Феофанова обожает, а среди тех, кто занимался в ее студии, немало известных уже сегодня актеров и актрис.