Что случилось с актрисой Ириной Феофановой

Свои первые роли Ирина Феофанова сыграла, еще учась в Щепкинском училище. Дебютировала на экране молодая актриса в 1986 году, сыграв Лену Пайгину в фильме «Без срока давности», но настоящую славу ей принесла главная роль в комедии Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция "Кооперация"». О том, как сложилась жизнь актрисы и почему она перестала сниматься, читайте в материале «Рамблера».

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После съемок у Гайдая Ирину заметили и зрители, и режиссеры. Талантливую и очень красивую актрису в своих фильмах хотели видеть многие. Феофанова снялась более чем в тридцати картинах, среди которых «Не спрашивай меня ни о чем», «Стрелец неприкаянный», «Под куполом цирка», где актриса исполнила главные роли.

Кадр из фильма «Частный детектив, или Операция "Кооперация"»

Злые языки, правда, утверждали, что красавица-актриса получала роли исключительно благодаря романам с режиссерами. Ирину подобные слухи очень расстраивали, но она продолжала делать свое любимое дело, несмотря на несправедливые обвинения.

Конечно, у привлекательной актрисы было множество поклонников. Она принимала ухаживания, но серьезных отношений долгое время избегала. Пока в ее жизни не появился мужчина по имени Сергей. Роман был красивым и страстным, счастливые влюбленные подали заявление в ЗАГС, но стать мужем и женой так и не успели. Сергей погиб в аварии.

Ирина тяжело переживала трагедию и едва сумела вернуться к жизни. Актриса очень хотела обрести счастье в личной жизни и даже вышла замуж через некоторое время после гибели Сергея. Увы, попытка не увенчалась успехом: супруг режиссер Владимир Фатьянов ревновал Ирину буквально ко всем, в семье постоянно были скандалы. В итоге Феофанова подала на развод.

Случился в жизни актрисы и второй брак, на этот раз избранником стал режиссер и сценарист Евгений Малевский. Семейная жизнь оказалась очень короткой. О причинах развода Ирина Феофанова никогда не рассказывала, что произошло между супругами, никому не известно. Больше замуж актриса не выходила.