СМИ: Бен Аффлек может вернуться к роли Бэтмена

До Роберта Паттинсона роль Бэтмена в киновселенной DC исполнял Бен Аффлек . Первый раз он появился в ленте "Бэтмен против Супермена" и последний раз в "Лиге справедливости".

И, если верить слухам, то в будущем Бен Аффлек может вернуться к своему персонажу. Инсайдер KC Walsh указал, что Warner Bros. работают над кроссовером в духе события "Кризис на Бесконечных землях" в рамках DCEU. На это будет намек в конце фильма "Флэш", выход которого запланирован на второе июня 2023 года. И, по словам информатора, в тизере, о котором идет речь, "замешан Бэтмен [Бен Аффлек]".