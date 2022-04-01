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1 час назад

СМИ: Бен Аффлек может вернуться к роли Бэтмена

Мария Иглина

До Роберта Паттинсона роль Бэтмена в киновселенной DC исполнял Бен Аффлек. Первый раз он появился в ленте "Бэтмен против Супермена" и последний раз в "Лиге справедливости".

СМИ: Бен Аффлек может вернуться к роли Бэтмена
Фото: Кадр из фильма "Лига справедливости"Кадр из фильма "Лига справедливости"

И, если верить слухам, то в будущем Бен Аффлек может вернуться к своему персонажу. Инсайдер KC Walsh указал, что Warner Bros. работают над кроссовером в духе события "Кризис на Бесконечных землях" в рамках DCEU. На это будет намек в конце фильма "Флэш", выход которого запланирован на второе июня 2023 года. И, по словам информатора, в тизере, о котором идет речь, "замешан Бэтмен [Бен Аффлек]".

Однако не исключено, что актер может не захотеть продолжать играть Брюса Уэйна.

Ранее Lionsgate приостановила выпуск фильмов в России.

Актеры,Флэш,Лига справедливости,Бен Аффлек,Роберт Паттинсон,
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