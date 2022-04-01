Биография Джима Керри: личная жизнь, фото и фильмы

Джим Керри известен зрителям как актер, талантливо исполняющий комедийные роли. Но его жизнь вовсе не была всегда веселой и беззаботной. Но разочарования, сложные отношения в семье и даже некоторое время жизни без крыши над головой не помешали Джиму преодолеть тернистый путь к славе и стать одним из лучших комедийных актеров. О любимце публики, обладающем удивительным комедийным даром Джиме Керри рассказывает «Рамблер».

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Трудное детство

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Джим Керри родился 17 января 1962 года в Канаде, в городе Ньюмаркет. В семье бывшей певицы Кэтлин Керри (девичья фамилия Орам) и саксофониста Перси Керри уже подрастали трое детей: дочери Патриция и Рита и сын Джон. Джим стал четвертым ребенком. Чтобы прокормить большое семейство, Перси Керри, у которого не сложилась карьера саксофониста, пришлось стать бухгалтером.

Говорят, свой комедийный талант Джим Керри начал развивать еще в детстве, а помогла ему в этом, сама того не подозревая, его мать. Кэтлин, страдая от ипохондрии, постоянно находила у себя симптомы множества различных болезней, поэтому почти всегда пребывала в плохом настроении. Чтобы хотя бы немного развеселить любимую маму маленький Джим корчил рожицы, пародировал знаменитых людей и забавно шутил.

В возрасте 11 лет Джим Керри решил для себя, что хочет стать комедийным артистом. К этому моменту у него уже набралось довольно много пародий, которые он отважился послать на шоу Кэрол Барнет. Участвовать в шоу Джима не пригласили, но формальный ответ мальчику дали, чему он был очень рад.

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Однако, вскоре о веселье и юморе пришлось забыть: когда Джиму Керри только исполнилось 12 лет, его отец потерял работу. И без того жившая очень скромно семья теперь и вовсе едва сводила концы с концами.

Керри переехали в Скарборо, где отец Джима устроился охранником на фабрику, производившую шины для автомобилей. По вечерам после школы там же подрабатывали уборщиками и Джим с сестрами и братом. Жить в таком режиме было тяжело, Джим из балагура и весельчака превратился в замкнутого и молчаливого подростка.

В конце концов Перси Керри отказался от этой работы, поскольку денег все равно не хватало, а дети были измучены. Правда, вместе с потерей главой семьи работы семья лишилась и дома. Они перебрались жить в трейлер и колесили по Канаде, перебиваясь случайными заработками.

Жизнь семьи стала налаживаться, когда Перси Керри нашел работу бухгалтера на сталелитейном заводе в городе Гамильтон.

Семейство обосновалось в соседнем портовом городке Берлингтон, в одной из школ которого Джим Керри проучился следующие 8 лет, а в 1979 году организовал собственную музыкальную группу «Spoons».У Джима вновь появилась возможность упражняться в юморе и он снова позволил себе мечтать о славе комедийного артиста. Правда, после школы он пошел работать на тот же сталелитейный завод, где трудился его отец, но от своей мечты не отказался. И как оказалось, не зря.

Начало карьеры: стендапы и телевидение

Перси Керри всегда поддерживал стремление младшего сына развивать комедийный талант. Именно благодаря отцу Джим Керри в 15 лет впервые оказался на сцене. Перси привел его в клуб «Як-як» в Торонто, где Джиму позволили показать свой номер. Увы, будущая звезда самых знаменитых в мире комедий на своем первом в жизни большом выступлении был беспощадно освистан публикой. Джим Керри потом вспоминал, что его «зрители практически закидали тухлыми яйцами». Конечно, это сильно расстроило юношу, но сдаваться Джим не собирался.

Спустя два года, в 1979 году Джим Керри вновь решился выйти на сцену того самого клуба «Як-як» и на этот раз его усовершенствованный номер сорвал овации. Джим начал выступать в клубе, поначалу как любитель, а к 1981 году стал звездой этого места, получая уже за каждый выход на сцену солидный гонорар.

Покорив Торонто, Джим Керри решил отправиться в США. Переехав в Лос-Анджелес он начал выступать в местных клубах. На сцене одного из них талантливого юношу заметил комик Родни Дэнджерфилд и пригласил поработать с ним, открывая его выступления. Разумеется, Джим Керри согласился.

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Несмотря на то, что Джиму Керри удалось стать звездой нескольких клубов, он очень хотел пробиться на телевидение и в кино. Джим переехал в Голливуд и регулярно посещал кастинги, в частности, очень рассчитывая попасть в шоу «Saturday Night Live», но все время слышал отказы.

Впервые на телевидении Джим Керри появился в стендап-шоу «Вечер импровизации» в 1982 году, а в следующем году вышел на сцену в шоу «Сегодня вечером». Публика любила молодого артиста, критики тоже были к нему благосклонны: в 1984 году журнал «People» назвал его одним из лучших американских пародистов молодого поколения. Джим Керри уверенно шел к своей мечте стать мировой знаменитостью. Оставалось покорить мир кино.

Первые шаги в кино

В 1983 году Джим Керри впервые снялся в кино, причем на экраны вышли сразу несколько фильмов с его участием: «Все в хорошем вкусе», «Медная гора», «Резиновое лицо» и другие. Но известность пришла к нему через год. Свою первую главную роль в голливудской постановке Джим Керри сыграл в 1984 году в детском анимационном сериале «Утиная фабрика», где комик предстал в образе продюсера Скипа Таркентона.

Керри начал хорошо зарабатывать и даже сумел перевезти в Лос-Анджелес родителей. К сожалению, через год шоу «Утиная фабрика» закрыли. Джим пытался наладить карьеру, но не слишком успешно. Плюс ко всему ему приходилось содержать родителей, а здоровье матери сильно ухудшилось. Керри оказался на грани депрессии. Вместе с тем он продолжал посещать кастинги и надеялся покорить мир кино.

Кадр из фильма "Однажды укушенный"

В 1985 году Джим Керри сыграл свою первую главную роль в фильме Ховарда Сторма «Однажды укушенный». Увы, критики картину не оценили. Но режиссеры комедийный талант Керри отметили. Фильмография Джима Керри начала пополняться: «Пегги Сью собирается замуж», «Земные девушки легко доступны», «Игра в смерть», «Розовый кадиллак», «Нервы на пределе» и еще несколько картин «положил в копилку» комик в период с 1986 по 1993 год. В 1991 году также на экраны вышло собственное шоу артиста «Неестественный акт Джима Керри», которое он посвятил скончавшейся незадолго до этого события матери.

Мировая слава

В 1994 году в кинокарьере Джима Керри произошел настоящий прорыв: на экраны вышли сразу несколько фильмов, где он исполнил главные роли. Они сделали актера мировой звездой.

«Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

Кадр из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных"

В успех низкобюджетной комедии об эксцентричном сыщике мало кто верил, да и сам главный герой был не продуман до конца. Но Джиму Керри удалось самому создать своего персонажа буквально с нуля, придумав его характер, прическу, одежду, мимику и необычную походку. А еще уговорил участвовать в проекте Кортни Кокс. В результате фильм собрал в прокате 107 миллионов долларов, а Джим Керри с одной стороны получил положительные отзывы публики и был номинирован на «MTV Movie Awards», а с другой подвергся осмеянию критиков и получил номинацию на премию «Золотая малина». Но как бы то ни было, фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» принес Джиму Керри мировую славу.

Кадр из фильма "Маска"

Доказать, что его успех как комедийного актера не был случайным, помог следующий фильм, где Джиму Керри по сути пришлось сыграть двух совершенно противоположных героев: скромного работника банка Стенли Ипкисса и бесшабашного Локки. «Маска» была номинирована на премию «Оскар» и BAFTA, а партнершей Керри по фильму стала Кэмерон Диаз, для которой роль Тины Карлайл стала дебютной.

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

Третьим знаковым фильмом Джима Керри стала комедия «Тупой и еще тупее». Снова актер тщательно переработал и внес множество забавных деталей в образ своего героя Ллойда. Результат не заставил себя ждать: комедийный талант Джима Керри вновь оценили зрители, да и гонорар актера заметно подрос, составив 7 миллионов долларов.

В следующие годы на экраны один за другим выходят фильмы с участием Джима Керри. В каждом из них актер радует зрителей своим искрометным юмором и талантом. Лучшие фильмы того времени с участием Джима Керри:

Драматические роли

Несмотря на то, что успех Джиму Керри принесли именно комедийные роли, актер решил попробовать себя в другом амплуа.

В 1998 году он предстал в образе Трумана Бербанка в трагикомедии Питера Уэйра «Шоу Трумана».

Кадр из фильма "Шоу Трумана"

Фильм получил высокую оценку критиков, получил множество престижных премий, а сам Керри стал обладателем «Золотого глобуса» за лучшую драматическую мужскую роль.

После «Шоу Трумана» Джим Керри продолжил эксперименты в выборе ролей. В 1999 году он сыграл Энди Кауфмана в биографической драме Милоша Формана «Человек на Луне», получив за эту роль еще один «Золотой глобус».

Лучшей и наиболее зрелой за всю карьеру Джима Керри к тому моменту критики назвали его работу в романтической драме Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», где его партнершей стала Кейт Уинслет.

Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума"

Образ Джоэла, по словам Керри, оказался ему ближе. Фильм был отмечен множеством престижных наград, в том числе получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а Джима Керри за роль Джоэла номинировали на премии «Сатурн» и BAFTA.

Личная жизнь и самые известные романы Джима Керри

Джим Керри был официально женат два раза. Оба союза закончились в итоге разводом.

Мелисса Уомер

Впервые Джим Керри женился в 1987 году. Его избранницей стала Мелисса Уомер, официантка из «Комедийного магазина», на сцене которого выступал еще не слишком известный комик. В сентябре того же года на свет появилась единственная дочь Керри Джейн Эйрин. Когда девочке исполнилось 8 лет, ее родители развелись. Актеру пришлось выплатить бывшей жене около 7 миллионов долларов. С дочерью Джим сумел сохранить прекрасные отношения: они часто общаются, а в 2010 году Керри стал дедушкой: Джейн Эйрин родила сына, которого назвала Джексон Райли.

В 1996 году Джим Керри женился во второй раз. С Лорен Холли они вместе снимались в фильме “Тупой и еще тупее”. На съемках между ними и разгорелся роман, из-за которого, как поговаривают, и распался предыдущий брак актера. Семейная жизнь продлилась меньше года, затем последовал новый развод и Джим Керри вновь стал свободным.

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

Позже актер говорил, что не верит в вечную любовь и не представляет, как можно прожить жизнь с одним человеком. У самого же Керри недостатка в женском внимании не было. Он встречался со многими знаменитыми женщинами Голливуда и не только.

Рене Зеллвегер

Отношения между Джимом Керри и Рене Зеллвегер завязались на съемках фильма “Я, снова я и Ирэн”. Они были помолвлены полтора года, но до свадьбы дело так и не дошло: актеры решили расстаться. Кстати, позже Джим Керри говорил, что жалеет об этом и называл Рене любовью всей своей жизни.

Еще одной знаменитой женщиной в списке любвеобильного актера стала Анастасия Волочкова. С балериной у Джима Керри случился недолгий роман, который закончился по причине плотных рабочих графиков и невозможности проводить время вместе.

Пожалуй, одной из самых известных любовных историй Джима Керри стали его отношения с Катрионой Уайт, которая была моложе актера на 25 лет. Они начали встречаться в 2012 году, потом внезапно расстались и Катриона вышла замуж за другого мужчину. В 2015 году бывшие возлюбленные вновь вспомнили о былой страсти, но снова расстались и на этот раз Катриона покончила с собой. Джим полностью оплатил похороны Уайт, был очень подавлен. Семья же Катрионы обвинила его в гибели девушки. Однако, актеру удалось доказать свою невиновность.

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Джинджер Гондзага

В 2018 году Джим Керри начал встречаться с актрисой Джинджер Гондзага, с которой познакомился на съемках сериала “Шучу”. Именно с ней актер снялся в первой в своей жизни эротической сцене. Но счастье продлилось не слишком долго: Джинджер и Керри расстались.

Что происходит в жизни Джима Керри сейчас

В январе 2022 года Джиму Керри исполнилось 60 лет, а весной он объявил, что решил завершить карьеру и уйти на пенсию. Произошло это во время беседы, посвященной выходу фильма “Соник 2 в кино”. Актер отметил, что достаточно сделал в своей карьере, что ему нравится его спокойная жизнь.

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Но Керри не исключил возможности в будущем рассмотреть сценарии интересных проектов, которые будут по-настоящему важными для людей.

Самые известные фильмы с Джимом Керри: