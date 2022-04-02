Что стало со звездами серии фильмов “Дети шпионов”

Стало известно, что стриминговый гигант Netflix планирует перезапуск “Детей шпионов”. В качестве сценариста наняли автора шпионской франшизы – Роберта Родригеса. Пока неизвестно, примут ли участие в проекте-переосмыслении главные звезды оригинальных фильмов. А “Рамблер” расскажет, как сложилась их судьба.

Фото: Кадр из фильма "Дети шпионов" Кадр из фильма "Дети шпионов"

Антонио Бандерас (глава семьи, шпион Грегорио Кортес)

Американский и испанский актер Антонио Бандерас снялся только в трех из четырех частях “Детей шпионов”. Он не участвовал в съемках продолжения, поскольку оно задумывалось как “перезагрузка” франшизы. И продюсеры пытались отказаться от старого звездного состава (хотя камео Кармен и Джуни зрителей все-таки побаловали). Сказать, что это как-то притормозило карьеру актера, нельзя. Несмотря на почтенный возраст (61 год) Бандерас все также востребован. Один из его последних фильмов – “Анчартед: На картах не значится”. А уже осенью 2022 года мы вновь услышим неповторимый тембр испанского мачо в озвучке второй части приключений Кота в Сапогах.

Карла Гуджино (жена Грегорио, шпионка Ингрид Кортес)

Кадр из фильма "Дети шпионов"/globallookpress.com

50-летняя актриса продолжает сниматься как в больших голливудских проектах (“Разлом Сан-Андреас”, “Лига справедливости”, “Хранители” и др.), так и в сериалах, выходящих на ТВ и стриминговых платформах. Немаленькую роль в этом сыграл успех серии фильмов “Дети шпионов”. Ведь после него малоизвестную актрису пригласили на съемки в криминальный триллер “Город грехов” и комедию “Ночь в музее” (с Беном Стиллером в главной роли) – картины, снискавшие любовь зрителя.

Карла Гуджино не состоит в официальном браке, детей у нее также нет.

Алекса ПенаВега (старшая дочь Ингрид и Грегорио)

Кадр из фильма "Дети шпионов"/globallookpress.com

Роль смелой и решительной Кармен, казалось, раскрыла творческий потенциал 12-летней актрисы. Алекса не только выполняла все трюки без помощи каскадеров, но и записала для “Детей шпионов” несколько песен. Собственно на музыкальной карьере, вопреки ожиданиям кинокритиков, девушка и решила в итоге сосредоточиться. А в 2007 году состоялся ее дебют в бродвейском мюзикле (“Лак для волос”). В интернете чаще всего говорят об Алексе в первую очередь как об исполнительнице. Однако 33-летняя мама трех детей в течение последних нескольких лет с завидной периодичностью снимается в сериалах и малобюджетных фильмах (в том числе вместе с мужем).

Дэрил Сабара (младший сын Ингрид и Грегорио)

Кадр из фильма "Дети шпионов"/globallookpress.com

Дэрил cыграл роль мальчика-супергероя, когда ему было всего девять лет. Увы, но она так и осталась самой крупной в его карьере. Далее Дэрила приглашали лишь для эпизодических ролей – в сериалах “Волшебники из Вэйверли Плэйс”, “Друзья”, “Бэтмен”, “Доктор Хаус”. Иногда Сабару нанимают для озвучки персонажей в разных мультсериалах. Так свой голос актер подарил одному из героев анимационного сериала “Бен Тен”.