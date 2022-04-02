Александра Яковлева: самые яркие роли актрисы

Первого апреля стало известно о смерти советской и российской актрисы Александры Яковлевой. В 2019 году актриса поделилась с общественностью, что врачи поставили ей страшный диагноз — рак груди четвертой стадии с метастазами в мозг.
Еще тогда медики заявляли, что Яковлевой оставалось жить всего несколько месяцев. Актриса начала интенсивное лечение, она прошла 20 курсов химиотерапии, и даже спустя некоторое время вернулась на театральную сцену. Но, в конечном счете, рак победил. Как рассказал режиссер Николай Лебедев, актриса сражалась до последнего. "Рамблер" решил вспомнить самые яркие роли Александры Яковлевой в ее карьере.
Роль в фильме "Экипаж" стала дебютной для актрисы. Ее Яковлева получила практически сразу после окончания театрального института, и после выхода фильма она проснулась знаменитой. Но больше всего Александру стали обсуждать после одной из самых откровенных сцен в истории советского кинематографа. По словам актрисы, когда она снималась обнаженной, она не просила съемочную группу отворачиваться, поскольку считала: если ты соглашаешься сниматься в такой сцене, то нужно идти до конца.
В этом фильме актриса вновь продемонстрировала все грани своего таланта, и картина принесла ей новую волну популярности. В "Чародеях" Яковлева сыграла Алену Санину, которая работает на предприятии, изучающее волшебство. Однажды ее героиню заколдовывают, и она перевоплощается из нежной и чуткой в холодную и расчетливую девушку.
Картина "Человек с бульвара Капуцинов" стала одним из первых представителей жанра вестерн в киноистории СССР. Авторы ленты долгое время сомневались, стоит ли создавать проект. Более того, сценарий пролежал на полках "Мосфильма" целых пять лет. Однако после выхода картины, она мгновенно полюбилась советскому зрителю. В этом фильме Яковлева сыграла вместе с любимчиками советского кинематографа — Олег Табаков, Андрей Миронов, Михаил Боярский. Сама актриса исполнила одну из главных ролей — мисс Диану Литтл.