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1 час назад

Известные актеры, которые могут похвастаться крепкой дружбой

New Magazineиещё 2

Дружба крепкая не сломается!

Известные актеры, которые могут похвастаться крепкой дружбой
Фото: New MagazineNew Magazine

Александр Петров и Александр Паль

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Эти двое уже давно хорошие друзья. Познакомились в стенах театрального вуза. А в студенческом общежитии жили в соседних комнатах.

Евгений Стычкин и Александр Носик

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Помимо того, что актеры друзья, они еще и приходятся друг другу дальними родственниками. У них общая сестра. А первым мужем матери Александра был отец Евгения. Получается, что они с детства жили практически под одной крышей и считают друг друга братьями.

Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян

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Артисты многие годы дружат семьями. Иван Охлобыстин даже стал крестным отцом для сына Харатьяна.

Федор Добронравов и Роман Мадянов

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Известные актёры являются не только хорошими друзьями, но и соседями. Роман и Федор уже несколько лет живу по соседству в одном из поселков Подмосковья. И часто вместе проводят время. А еще любят вместе сниматься.

Егор Дружинин и Дмитрий Барков

New Magazine

Многие зрители помнят их еще детьми в комедии “Приключения Петрова и Васечкина”, в которой актеры исполнили главные роли. Любопытно, что Барков в фильм попал благодаря Дружинину. Ведь они были одноклассниками и лучшими друзьями. Спустя много лет артисты сохранили свою крепкую дружбу.

Актеры,Дмитрий Барков,Евгений Стычкин,Дмитрий Харатьян,Александр Паль,Александр Носик,Иван Охлобыстин,Александр Петров,Роман Мадянов,Федор Добронравов,Егор Дружинин,
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