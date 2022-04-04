Известные актеры, которые могут похвастаться крепкой дружбой

Дружба крепкая не сломается!
Эти двое уже давно хорошие друзья. Познакомились в стенах театрального вуза. А в студенческом общежитии жили в соседних комнатах.
Помимо того, что актеры друзья, они еще и приходятся друг другу дальними родственниками. У них общая сестра. А первым мужем матери Александра был отец Евгения. Получается, что они с детства жили практически под одной крышей и считают друг друга братьями.
Артисты многие годы дружат семьями. Иван Охлобыстин даже стал крестным отцом для сына Харатьяна.
Известные актёры являются не только хорошими друзьями, но и соседями. Роман и Федор уже несколько лет живу по соседству в одном из поселков Подмосковья. И часто вместе проводят время. А еще любят вместе сниматься.
Многие зрители помнят их еще детьми в комедии “Приключения Петрова и Васечкина”, в которой актеры исполнили главные роли. Любопытно, что Барков в фильм попал благодаря Дружинину. Ведь они были одноклассниками и лучшими друзьями. Спустя много лет артисты сохранили свою крепкую дружбу.