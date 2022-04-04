Известные актеры, которые могут похвастаться крепкой дружбой

Дружба крепкая не сломается!

Фото: New Magazine New Magazine

Александр Петров и Александр Паль

New Magazine

Эти двое уже давно хорошие друзья. Познакомились в стенах театрального вуза. А в студенческом общежитии жили в соседних комнатах.

Евгений Стычкин и Александр Носик

New Magazine

Помимо того, что актеры друзья, они еще и приходятся друг другу дальними родственниками. У них общая сестра. А первым мужем матери Александра был отец Евгения. Получается, что они с детства жили практически под одной крышей и считают друг друга братьями.

Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян

New Magazine

Артисты многие годы дружат семьями. Иван Охлобыстин даже стал крестным отцом для сына Харатьяна.

Федор Добронравов и Роман Мадянов

New Magazine

Известные актёры являются не только хорошими друзьями, но и соседями. Роман и Федор уже несколько лет живу по соседству в одном из поселков Подмосковья. И часто вместе проводят время. А еще любят вместе сниматься.

Егор Дружинин и Дмитрий Барков

New Magazine