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43 минуты назад

Как живет актриса Дарья Волга

New Magazine

Дарья - одна из немногих актрис, у которой получилось жить и работать на два континента.

Как живет актриса Дарья Волга
Фото: New MagazineNew Magazine

Известной зрителям Волга стала, сыграв в сериале “Петербургские тайны”. Тогда же она познакомилась со своим будущем мужем Андреем Франчуком. Он не был актером. Отношения возникли не сразу. Андрей был женат. Да и Дарья на тот момент встречалась с другим. Поэтому чувства вспыхнули гораздо позже. А в 2000 году они поженились и вскоре эмигрировали в Новую Зеландию. Это была идея супруга. Дарья его поддержала.

Перебравшись в Окленд, актриса продолжала сниматься в российском кино. Так что недосыпы, многочасовые перелеты Дарья познала на личном опыте. Супруг Дарьи в это время трудился IT-специалистом. А вскоре он решил попробовать себя в актерской деятельности. На это его вдохновила жена.

На сегодняшний день в копилке у Андрея Франчука 7 кинопроектов. Последнее время актеры вместе летали на съемки. Поклонники отмечают, что внешне он напоминает актера Кирилла Сафонова. Сегодня пара воспитывает двоих сыновей и может похвастаться успешной карьерой в кино.

Актеры,Петербургские тайны,Андрей Франчук,Дарья Волга,Кирилл Сафонов,
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