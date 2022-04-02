Как живет актриса Дарья Волга

Дарья - одна из немногих актрис, у которой получилось жить и работать на два континента.

Фото: New Magazine New Magazine

Известной зрителям Волга стала, сыграв в сериале “Петербургские тайны”. Тогда же она познакомилась со своим будущем мужем Андреем Франчуком. Он не был актером. Отношения возникли не сразу. Андрей был женат. Да и Дарья на тот момент встречалась с другим. Поэтому чувства вспыхнули гораздо позже. А в 2000 году они поженились и вскоре эмигрировали в Новую Зеландию. Это была идея супруга. Дарья его поддержала.

Перебравшись в Окленд, актриса продолжала сниматься в российском кино. Так что недосыпы, многочасовые перелеты Дарья познала на личном опыте. Супруг Дарьи в это время трудился IT-специалистом. А вскоре он решил попробовать себя в актерской деятельности. На это его вдохновила жена.