Стюардесса, ведьма и мисс Литтл: лучшие роли Яковлевой

Вчера не стало актрисы Александры Яковлевой, она ушла из жизни на 65-м году жизни. Кинокарьера актрисы была недолгой, однако фильмы, в которых она снималась, являются классикой советского кинематографа.

Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

«Экипаж», режиссер А. Митта, СССР, 1979 год

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Александра Яковлева в одночасье стала звездой советского кино в 1979 году после выхода на экраны фильма-катастрофы «Экипаж», в котором она сыграла роль стюардессы Тамары. В эту картину молодая актриса попала случайно: Александра пробовалась на роль дочери главных героев фильма Георгия Данелии «Осенний марафон». Однако будущей звезде отказали — внешне она не походила ни на Олега Басилашвили, который сыграл роль Бузыкина, ни на его жену, которую гениально воплотила на экране Наталья Гундарева.

Рядом проводил пробы Александр Митта — просматривал актеров для будущего фильма-катастрофы. Увидев заплаканную молодую Александру — тогда она носила фамилию Иванес, а Яковлевой стала позже, взяв фамилию дедушки, режиссер пригласил ее на роль стюардессы Тамары. Съемки в фильме сделали из молодой актрисы настоящую звезду советского кино.

Во-первых, сама картина была снята в новом для советского кино жанре — катастрофы, во-вторых, за героиней Александры ухаживал один из секс-символов советского актерского состава Леонид Филатов и каждая женщина мечтала оказаться на ее месте.

В-третьих, молодая артистка рискнула снятья в довольно откровенных постельных сценах и даже обнажила в кадре грудь. Сама Александра вспоминает, что не просила съемочную группу отворачиваться в момент работы над этими кадрами, считая, что нужно идти до конца, если дала свое согласие.

«Чародеи», режиссер К. Бромберг, СССР, 1982 год

На роль нежной красавицы и по совместительству ведьмы Алены Игоревны пробовались разные актрисы, в том числе Ирина Алферова, Елена Проклова и Елена Цыплакова. Однако именно Александре на пробах удалось убедить режиссера выбрать ее — она мастерски перевоплотилась из Аленушки в злобную и всем недовольную Алену Игоревну.

Актерский состав музыкальной картины, некоторый сюжеты которой позаимствованы из произведения братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» был действительно звездным: Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Эммануил Виторган, Валентин Гафт.

Поговаривают, что с Валентином Иосифовичем отношения у Александры не сложились. Артистка много времени уделяла своему макияжу и тому, как будет смотреться в кадре. Это не нравилось коллегам, но саму Яковлеву не смущало. Фильм стал новогодней классикой советского кино, его с радостью пересматривают и сейчас.

«Человек с бульвара Капуцинов», режиссер А. Сурикова, СССР, 1987 год

Вестерны в СССР не были популярным жанром, поэтому сценарий картины пролежал на «Мосфильме» целых пять лет. Наверняка это к лучшему, ведь если бы его сняли раньше, кинокартина могла получиться совсем другой.

На главную роль Джонни Феста режиссер сразу выбрала Андрея Миронова, а вот на роль мисс Дианы Литтл пробовались Ольга Кабо, Ирина Розанова и первая «Мисс СССР» Маша Калинина. На пробы Александра пришла не в лучшей форме — высокая температура и простуда помешала быть утвержденной на роль с первого раза. Но звезда решила не сдаваться и упросила Аллу Сурикову дать ей второй шанс. Последнее слово в итоге было за Андреем Мироновым и в партнерши он выбрал яркую Яковлеву.

Актриса подошла к съемкам максимально ответственно — училась ездить верхом, крутить револьвер и танцевать. Александра Евгеньевна очень любила эту роль. К сожалению, Яковлева снималась немного, но все картины с ее участием стали классикой советского и российского кино.