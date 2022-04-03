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32 минуты назад

Куда пропал Эдди Мерфи

Мария Иглина

В 1980-е годы Эдди Мерфи можно было увидеть практически в каждом комедийном фильме. Его карьера стремительно росла, актер мгновенно завоевал зрительскую любовь. Несколько раз он был номинирован на "Золотой глобус", "Оскар" и другие престижные премии, и в некоторых из них Мерфи одерживал победу. Однако в последнее время Эдди Мерфи стал реже появляться не только в кино, но и в публичном пространстве. "Рамблер" расскажет, куда же пропал американский комедийный актер.

Куда пропал Эдди Мерфи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После стремительного взлета карьеры Эдди Мерфи, начался такой же стремительный спад. В 1989 году на экраны вышел фильм "ночи Гарлема", где актер не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве сценариста и режиссера. Несмотря на неплохие кассовые сборы, критики встретили картину довольно холодно. Потерпели неудачу и несколько других фильмов с участием Мерфи, а затем, одна за другой, последовали номинации на антипремию "Золотая малина".

В 1995 году завершился многолетний контракт актера со студией Paramount, и Эдди Мерфи пытался реанимировать свою карьеру. Он снялся в нескольких довольно удачных картинах, однако повторить свой прежний успех ему так и не удалось.

На сегодняшний день у Мерфи находятся в разработке сразу три проекта, среди которых продолжение "Полицейского из Беверли-Хиллз". Кроме этого, актер старается проводить время со своими детьми, которых у него целых десять до пяти женщин. С 2012 года он состоит в отношениях с моделью и актрисой Пейдж Батчер.

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