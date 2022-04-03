Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
3 часа назад

Джиллиан Андерсон рассказала, почему X-Files — в прошлом

Мира Маркина

Американская актриса Джиллиан Андерсон, сыгравшая роль Даны Скалли в популярном сериале «Секретные материалы», заявила, что участие в перезапуске ее не интересует.

Джиллиан Андерсон рассказала, почему X-Files — в прошлом
Фото: Кадр из сериала «Секретные материалы»Кадр из сериала «Секретные материалы»

В интервью изданию Variety 53-летняя актриса поделилась, что в начале девяностых с радостью приступила к съемкам в сериале, потому что главная героиня выделялась на фоне всех остальных сериальных героинь того времени.

«Я не думаю, что в моем сознании сразу появилась мысль: «О, это феминистский персонаж». Я думала, скорее: «Это женщина, которую я раньше не видела по телевизору, и она такая уникальная», — рассказала Андерсон.

Фанаты «Секретных материалов» мечтают увидеть продолжение истории Даны Скалли на экране. Однако исполнительница этой роли не разделяет энтузиазма поклонников. Андерсон считает, что беременность ее героини была неудачным сюжетным поворотом.

«Для того, чтобы даже начать этот разговор (о новом сезоне, — прим. ред.), потребуется совершенно новый набор сценаристов, и продолжить нужно будет так, чтобы картина ощущалась свежей и прогрессивной. А так, да – она осталась очень далеко в прошлом», — отметила актриса.

Ранее мы рассказывали о том, какие эпизоды «Секретных материалов» связаны с реальными историческими событиями.

Актеры,Секретные материалы,Джиллиан Андерсон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители