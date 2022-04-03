Джиллиан Андерсон рассказала, почему X-Files — в прошлом

«Для того, чтобы даже начать этот разговор (о новом сезоне, — прим. ред.), потребуется совершенно новый набор сценаристов, и продолжить нужно будет так, чтобы картина ощущалась свежей и прогрессивной. А так, да – она осталась очень далеко в прошлом», — отметила актриса.