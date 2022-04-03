Джиллиан Андерсон рассказала, почему X-Files — в прошлом

Американская актриса Джиллиан Андерсон, сыгравшая роль Даны Скалли в популярном сериале «Секретные материалы», заявила, что участие в перезапуске ее не интересует.
В интервью изданию Variety 53-летняя актриса поделилась, что в начале девяностых с радостью приступила к съемкам в сериале, потому что главная героиня выделялась на фоне всех остальных сериальных героинь того времени.
«Я не думаю, что в моем сознании сразу появилась мысль: «О, это феминистский персонаж». Я думала, скорее: «Это женщина, которую я раньше не видела по телевизору, и она такая уникальная», — рассказала Андерсон.
Фанаты «Секретных материалов» мечтают увидеть продолжение истории Даны Скалли на экране. Однако исполнительница этой роли не разделяет энтузиазма поклонников. Андерсон считает, что беременность ее героини была неудачным сюжетным поворотом.
«Для того, чтобы даже начать этот разговор (о новом сезоне, — прим. ред.), потребуется совершенно новый набор сценаристов, и продолжить нужно будет так, чтобы картина ощущалась свежей и прогрессивной. А так, да – она осталась очень далеко в прошлом», — отметила актриса.
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