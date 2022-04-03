"Москвич — это глубже и больше": Шпица назвала отличие москвичей

«Москвич — это глубже и больше, чем производное от топонима, это характеристика личности. Понятно, что москвичи бывают разного качества — и со знаком "плюс", и "минус", но для меня это понятие включает в себя прежде всего энергичность, мобильность, работоспособность», — объясняет она.