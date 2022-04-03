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1 час назад

"Москвич — это глубже и больше": Шпица назвала отличие москвичей

Даша Краснова

Известная актриса Екатерина Шпица назвала отличительное качество москвичей от жителей других городов. Ее слова передает «Москвич Mag».

"Москвич — это глубже и больше": Шпица назвала отличие москвичей
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

По ее словам, в последнее время сложно определить, коренной перед ней москвич или нет. Более того, актриса и сама является «понаехавшей», так как родилась в городе Инте.

«Москвич — это глубже и больше, чем производное от топонима, это характеристика личности. Понятно, что москвичи бывают разного качества — и со знаком "плюс", и "минус", но для меня это понятие включает в себя прежде всего энергичность, мобильность, работоспособность», — объясняет она.

Актриса считает, что настоящий москвич — это творческий человек, лишенный чувства страха. В заключение она добавила, что каждый может стать москвичом, если это необходимо для развития.

До этого мы рассказывали, как москвичи поссорились из-за кадра из "Служебного романа".

Актеры,Служебный роман,Екатерина Шпица,
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