"Москвич — это глубже и больше": Шпица назвала отличие москвичей

Известная актриса Екатерина Шпица назвала отличительное качество москвичей от жителей других городов. Ее слова передает «Москвич Mag».
По ее словам, в последнее время сложно определить, коренной перед ней москвич или нет. Более того, актриса и сама является «понаехавшей», так как родилась в городе Инте.
«Москвич — это глубже и больше, чем производное от топонима, это характеристика личности. Понятно, что москвичи бывают разного качества — и со знаком "плюс", и "минус", но для меня это понятие включает в себя прежде всего энергичность, мобильность, работоспособность», — объясняет она.
Актриса считает, что настоящий москвич — это творческий человек, лишенный чувства страха. В заключение она добавила, что каждый может стать москвичом, если это необходимо для развития.
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