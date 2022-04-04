Как живет вдова Владимира Меньшова

Режиссер Владимир Меньшов скончался летом прошлого года. Его дочь Юлия Меньшова призналась, что они с мамой как можно меньше стараются касаться больной темы. Потому что Вера Алентова очень тяжело перенесла потерю.

Фото: New Magazine New Magazine

Чтобы уберечь друг друга и близких от стресса, женщины хранят молчание, которое Меньшова сравнила с тонким льдом, который можно пробить одним неосторожным движением.

Похоронив супруга, актриса с головой ушла в работу. Многие коллеги ее в этом поддержали. Мол, так она справлялась со своим горем. Однако в последнее время поклонники с трудом узнают вдову Меньшова. Она сильно похудела из-за переживаний и сдала внешне.

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Недавно Вера Алентова отметила 80-летний юбилей, который встречала на сцене. Ее дочь Юля Меньшова восхитилась, что мама в таком возрасте так потрясающе держится.

“..зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с почтением ожидал выхода женщины преклонных лет, а тут вдруг такой искрящейся фейерверк”,

– написала Меньшова на страничке в своей социальной сети.