Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
14 минут назад

Как Галина Веневитинова играла жизнерадостных девушек, умирая от рака

Passion.ru

Галина Веневитинова могла бы достичь невероятных высот в профессии, если бы не страшный недуг. Артистка долгое время боролась с онкологией, но так и не смогла выкарабкаться.

Как актриса играла жизнерадостных девушек, умирая от рака
Фото: Passion.ruPassion.ru

Галина Веневитинова родилась 4 апреля 1949 года в Москве. Она с детства увлекалась актерской игрой и ходила в драмкружок. После окончания школы она смогла устроиться в театр, не имея актерского образования. В ней сразу разглядели талант. Позже она все-таки поступила в ГИТИС, а после окончания института попала в МТЮЗ. Там она служила до конца своих дней, сообщает Starhit.

«В работе над каждым персонажем актриса вдохновенна, изобретательна, неутомима, требовательна к себе и коллегам. Веневитинова обладает незаурядными музыкальными способностями. Красивый голос, пластика, тонкое чувство юмора, сценическое обаяние — неотъемлемые свойства дарования актрисы»,

— отзывался о Галине главный режиссер Юрий Жигульский.

В 1980-м артистку пригласили на пробы в картину «Берегите женщин». Веневитинова сыграла в фильме веселую девушку-механика. Этот образ сразу полюбился и зрителям, и критикам. Все пророчили актрисе блестящие перспективы. Однако, все сложилось не так радужно.

Еще до съемок в фильме Галина начала жаловаться на сильную усталость и недомогание. Веневитинова обратилась к врачу, а обследование показало, что у нее лимфосаркома. Артистка не стала никому рассказывать о недуге и продолжала работать.

Роль улыбчивой дворничихи Маруси в фильме «Просто ужас!» стала для нее последней. Галина мучалась от адских болей, но приходила на все репетиции вовремя и выкладывалась на все сто. 29 декабря 1983 года сердце актрисы перестало биться. Ей было всего 34 года.

Актеры,Берегите женщин,Юрий Жигульский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители