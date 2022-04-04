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2 часа назад

Умерла 93-летняя звезда сериала "Сайнфелд" и голос Эстель Харрис

Газета.Ru

Актриса Эстель Харрис, известная по роли Эстель Констансы в сериале "Сайнфелд" и озвучанию Миссис Картофельной головы в "Истории игрушек", скончалась 2 апреля, сообщает Variety. По словам представителя Харрис Майкла Эйзенштадта, смерть 93-летней актрисы наступила по естественным причинам.

Умерла 93-летняя звезда сериала "Сайнфелд"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эстель Харрис снялась в 27 эпизодах сериала "Сайнфелд". Миссис Картофельную голову она озвучивала во второй, третьей и четвертой частях "Истории игрушек".

Ранее сообщалось, что умерла советская и российская актриса Александра Яковлева. Артистка ушла из жизни в возрасте 64 лет. Актриса получила широкую известность благодаря ролям в фильмах "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов", "Экипаж" и многим другим.

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