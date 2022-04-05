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2 часа назад

Директор «Ленкома» раскрыл зарплату Поргиной

Мира Маркина

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер назвал зарплату актрисы Людмилы Поргиной в театре. Об этом он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.

Директор «Ленкома» раскрыл зарплату Поргиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Варшавера, оклад Поргиной - 53 тысячи рублей.

«В других театрах народный артист получает 28 тысяч. В «Ленкоме» она в массовке еще отдельно будет получать денежки. Несколько тысяч за каждый выход на сцену. Она участвует в шести спектаклях. Поргина неплохо заработает и, надеюсь, не будет жаловаться, что кушать ей нечего».

Директор театра также рассказал, что актрисе достаются только роли в массовке:

«Она, наверное, претендует на роль Настасьи Филипповны в «Идиоте» по Достоевскому. К сожалению, возрастом не вышла. Станиславский сказал: «Нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты». Если Людмиле Андреевне не нравится, то она может написать нам пожелания свои. У нас для нее других ролей, к сожалению, нет».

Кроме того, Варшавер заявил, что в последнее время Людмила Поргина много путешествует.

«Она хочет поехать на свою дачу в Болгарию. При этом жалуется, что у нее большая загрузка в театре. Она ведь недавно только приехала из Дубая. А до этого в Сочи была в санатории. Сейчас у нас все актеры имеют возможность проявить себя. Даже из маленькой роли можно сделать так, чтобы на тебя обратили внимание. Хорошего артиста видно даже в маленьком эпизоде».

Ранее стало известно, что стало с Перепечко из «Кадетства».

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