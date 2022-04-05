Директор «Ленкома» раскрыл зарплату Поргиной

«Она хочет поехать на свою дачу в Болгарию. При этом жалуется, что у нее большая загрузка в театре. Она ведь недавно только приехала из Дубая. А до этого в Сочи была в санатории. Сейчас у нас все актеры имеют возможность проявить себя. Даже из маленькой роли можно сделать так, чтобы на тебя обратили внимание. Хорошего артиста видно даже в маленьком эпизоде».