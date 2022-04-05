Непростая судьба Натальи Кустинской

Сегодня исполняется 84 года со дня рождения известной советской актрисы Натальи Кустинской. Одной из самых красивых актрис в истории не стало 13 декабря 2012 года.

Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Красота Кустинской, действительно, поражала всех, кто хоть раз ее видел. Ее называли русской Бриджит Бардо, а один из французских журналов включил ее в десятку самых красивых актрис планеты. Однако, как это зачастую, к сожалению, случается, судьбу Натальи Николаевны нельзя считать счастливым. И на это есть веские основания.

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Детство

Детство Натальи было хорошим - она родилась в счастливой семье эстрадных артистов. Гостями в их большой квартире в центре Москвы были такие известные люди, как Аркадий Райкин, Изабелла Юрьева, Клавдия Шульженко. Ее судьба была предопределена еще тогда - девочка была очень богата на таланты, ей пророчили будущее артистки, ведь с такой внешностью и такими артистическими способностями, это было очевидно. Наталья ни в чем не нуждалась, у их семьи были все возможности и много любви для воспитания счастливого ребенка.

Карьера

Наталья с легкостью поступила сразу в два театральных ВУЗа столицы. Однако выбрала ВГИК. Еще будучи студенткой она начала сниматься в кино, хоть это и запрещалось, но именитый тогда режиссер Рошаль смог убедить деканат. Так, она впервые снялась в кино - дебют состоялся в заключительной части кинотрилогии "Хождение по мукам" - "Хмурое утро".

Актрисе даже предлагали сняться в немецкой драме "Волшебная гора" по произведению Томаса Манна, с такими партнерами по площадке, как Шон Коннери и Шарль Азнавур. Однако Кустинской не позволили этого сделать, по ее словам, некоторые влиятельные лица из КГБ, наложившие ей запрет на выезд.

В конце 80-х годов на актрису один за одним стали сваливаться несчастья. Исполняя роль в театральном мюзикле "Целуй меня, Кэт" она неудачно спрыгнула с высоты на сцене и серьезно повредила бедро. Почти сразу после восстановления - другой несчастный случай - выходя на прогулку со своим псом, она упала в подъезде, получив черепно-мозговую травму, из-за которой ее было непросто вернуть к жизни врачам в больнице им. Склифосовского. После этих тяжелых травм актрису начали буквально забывать. Ее перестали приглашать в кино, единственным вниманием были редкие заинтересованности в ее жизни со стороны журналистов.

Личная жизнь

Кустинская была замужем целых 6 раз, однако только одного из бывших мужей она вспоминала до конца своих дней, говоря, что жалела об из разрыве, случившемся пусть даже из-за измены мужа. Она любила Егорова несмотря ни на что, хоть и выходила после этого брака замуж еще не один раз. Есть мнение, что за своего следующего супруга, Геннадия Хромушкина, она вышла, чтобы отомстить Егорову. Однако вскоре потеряла и его - Хромушкин скончался в 2002 году.

В том же 2002 году Кустинская потеряла своего сына Дмитрия - вероятно, причиной смерти стало употребление наркотиков. Наталья Николаевна не раз винила в его смерти его девушку, которая, по ее словам, и подсадила сына на запрещенные вещества. Так же существует версия, что причиной гибели могло стать и убийство.

Конечно, эта трагедия мощно ударила по актрисе. Она тяжело и долго выбиралась из сильной депрессии, а помогал ей в этом Владимир Масленников. Но и это счастье было не совсем долгим. Спустя пять лет совместной жизни он скончался.

Действительно, трудно не обратить внимание на то, что актрису покидали все ее любимые и близкие люди. Сама она не раз озвучивала предположение: всему виной бывшая подруга Наталья Фатеева. Ведь у нее Кустинская увела супруга - Бориса Егорова.

Как бы Наталья не пыталась найти свою половинку - ей этого сделать не удалось.

Последние годы жизни

Тяжелая депрессия не отпускала актрису. Ее красота бесследно исчезла, она сильно поправилась и заработала себе несколько серьезных заболеваний. В 2010 году Наталья неудачно упала в ванной и повредила позвоночник, после чего практически не могла передвигаться самостоятельно.